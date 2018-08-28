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مباحث السلام تضبط 5 عاطلين وراء سرقة مواسير من شركة غاز

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 01:27 م
مباحث السلام تضبط 5 عاطلين وراء سرقة مواسير من شركة غاز جانب من سرقة مواسير غاز بجوار الطريق الدائرى
كتب إبراهيم أحمد
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القى رجال المباحث بقسم شرطة السلام ثان، القبض على 5 عاطلين لقيامهم بسرقة مواسير غاز من داخل شركة بجوار الطريق الدائرى وأخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة السلام أول، من أحد المصادر السرية مفادها قيام مجموعه من الأشخاص يستقلون سيارة نقل بمقطورة بتفريغ حمولة السيارة عبارة عن كمية من مواسير الغاز بجوار أحد الجراجات بمنطقة عرب الرشاح.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث القسم وتمكنوا من ضبطهم وتبين أنهم كل من "ياسر.ع.ع" 35 سنة عامل سابق اتهامه فى قضايا، و "محمد.ع.ع" 39 سنة عاطل، و "محمد.ك.م" 27 سنة، و"جمعة.ف.ن" 32 سنة عامل، و"محمد.م.ع" 46 سنة سائق، أثناء قيامهم بإنزال 24 ماسورة غاز من أعلى السيارة رقم 11600 نقل الإسماعيلية مقطورة رقم ر ب ط 9536  (قيادة المتهم الخامس وملك شقيقه ).

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من موقع لمشروع توصيل خط الضغط العالى للغاز الطبيعى التابع لشركة غاز بجوار الطريق الدائري ـ دائرة مركز ههيا / شرقية بأسلوب" المغافلة، و باستدعاء "أيمن.ف.ح" 43 سنة مشرف بالشركة، تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة وأضاف بأنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة بعد وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .

 


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السلام أول سرقة مواسير غاز2
سرقة مواسير غاز

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