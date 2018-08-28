لجنة الطعن الضريبى تؤيد فرض 207ملايين جنيه ضرائب على مصرف أبو ظبى الإسلامى

كتب هانى الحوتى

أعلن مصرف أبو ظبى الإسلامى، عن قرار لجنة الطعن الضريبى رقم 2015/99100، بتأييد قرار مأمورية الضرائب فى فرض ضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة بمبلغ وقدره 207.2 مليون جنيه، مضيفة أن هذه المطالبات سيتم سدادها ولن تؤثر على قائمة الدخل أو نتائج أعمال المصرف، وذلك لوجود مخصصات كافية تغطى كامل المبلغ، غير أنها أكدت الاستمرار فى مباشرة كافة الدعاوى القضائية أمام الجهات المختصة طعنا على هذا المطلب.

كانت القوائم المالية المجمعة للمصرف، كشفت عن ارتفاع الأرباح الصافية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 12% على أساس سنوي، لتصل 378.18 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 338.98 مليون جنيه صافى ربح خلال النفس الفترة من العام الماضي.

وارتفع صافي دخل البنك من العائد بنسبة 24% خلال النصف الأول، حيث بلغ 1.16 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 935.67 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.