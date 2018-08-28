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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 02:45 م
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كوريا الشمالية تبلغ أمريكا بأن محادثات نزع السلاح النووى قد تنهار

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 01:16 م
كوريا الشمالية تبلغ أمريكا بأن محادثات نزع السلاح النووى قد تنهار رئيس كوريا الشمالية
رويترز
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نقلت شبكة سى.ان.ان الإخبارية اليوم الثلاثاء ، عن مصادر مطلعة قولها إن مسؤولين من كوريا الشمالية حذروا فى خطاب للولايات المتحدة ، من أن محادثات نزع السلاح النووى "معرضة مرة أخرى للخطر وقد تنهار".

وتسلم وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو الخطاب بشكل مباشر وجاء فيه أن حكومة كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية ، تشعر أنه لا يمكن المضى قدما فى العملية.

وقالت سى.ان.ان نقلا عن المصادر إن المسؤولين الكوريين قالوا فى الخطاب "الولايات المتحدة ما زالت غير مستعدة للوفاء بتوقعات كوريا الشمالية فيما يتعلق باتخاذ خطوة للأمام نحو توقيع اتفاقية سلام".

وانتهت الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953 باتفاق هدنة وليس بمعاهدة سلام مما يعنى أن قوات الأمم المتحدة التى تقودها الولايات المتحدة ، ما زالت من الناحية الفنية فى حالة حرب مع كوريا الشمالية.

وأوضح الشمال منذ فترة طويلة إنه يعتبر إنهاء حالة الحرب رسميا أمرا حيويا لتخفيف حدة التوتر فى شبه الجزيرة الكورية ، وتحجم الولايات المتحدة عن إعلان إنهاء حالة الحرب حتى تتخلى كوريا الشمالية عن برنامجها للتسلح النووى.

 


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