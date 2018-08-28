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فيديو.. تكريم أوائل الثانوية العامة والدبلومات ومنحهم أجهزة لاب توب

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 02:46 م
فيديو.. تكريم أوائل الثانوية العامة والدبلومات ومنحهم أجهزة لاب توب فتحى السباعى
كتب محمود طه حسين تصوير أشرف فوزى
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كرم فحتى السباعى والدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية، وهشام السنجرى رئيس قطاع الخدمات والأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عددا من طلاب الثانوية العامة بأحد فنادق القاهرة.
 
 
ومنح بنك التعمير والإسكان الطلاب أجهزة لاب توب وشهادات تقدير ووجهوا التحية للطلاب على تفوقهم فى الثانوية العامة وشهادة الدبلومات الفنية، وكان من بين الطلاب المكرمين الطالبة يمنى أحمد محمد الأولى على شعبة العلمى علوم وسارة محمد بشهادة دبلوم الثانوى الصناعى من محافظة البحيرة وعدد من الطلاب.
 
 

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