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فيديو.. إصابة 6 أشخاص فى اشتباكات بين معادين ومؤيدين للأجانب بألمانيا

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 12:46 م
فيديو.. إصابة 6 أشخاص فى اشتباكات بين معادين ومؤيدين للأجانب بألمانيا شرطة المانيا - صورة أرشيفية
كتب : أحمد علوى
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قالت السلطات الألمانية، اليوم الثلاثاء، إن 6 أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة خلال صدامات بين متظاهرين معادين للأجانب وآخرين مناصرين لهم جرت ليلا بمدينة كيمنتس فى ولاية سكسونيا بشرق ألمانيا، حسبما قالت قناة روسيا اليوم الروسية.

وأوضح متحدث باسم الشرطة المحلية لوسائل الإعلام، "بشكل عام كانت الليلة فى المدينة هادئة"، موضحا أن الإصابات نتجت عن تبادل رمى "الألعاب النارية وأشياء أخرى" بين المتظاهرين.

وقد شارك فى هذه الاحتجاجات حوالى 3000 شخص، هم نحو 2000 من القوميين المتشددين المعادين للأجانب، و1000 شخص من أنصار اليسار.

وجرت الاحتجاجات والاحتجاجات المضادة فى وسط مدينة كيمنتس، وانتهت بطلب من الشرطة بعد نشوب تراشق بالألعاب النارية بين أنصار المعسكرين.

وكانت هذه المدينة الألمانية شهدت ليلة الأحد شجارا بين أشخاص يحملون جنسيات مختلفة، نجم عنه مقتل مواطن ألمانى يبلغ من العمر 35 عاما، إضافة إلى إصابة شخصين آخرين بجروح وصفت بالخطيرة.

إثر ذلك تجمع المئات من الأشخاص وسط المدينة فى احتجاجات غير منسقة ردد خلالها متطرفون يمينيون هتافات مناهضة للمهاجرين.

وأصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة كيمنتس الواقعة شرق البلاد أمس مذكرتى اعتقال بحق شاب سورى يبلغ من العمر 23 عاما، وآخر عراقى فى الثانية والعشرين من عمره، يشتبه فى ضلوعهما فى جريمة قتل المواطن الألمانى.


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