"عشان ميضحكش عليك".. 18 خطوة لازم تعرفها لو ناوى تشترى شقة جديدة

كتب - أحمد حسنى

يتساءل الكثير من المواطنين عن الإجراءات الواجب اتباعها عند شراء أى عقار أو "شقة" جديدة، حتى لا يتعرض للنصب أو أى من أساليب التى تؤدى لإهدار أمواله.

"اليوم السابع" يوضح فى 18 خطوة الاجراءات الواجب اتباعها عند شراء "شقة جديدة" حتى لا يتعرض المواطنين لأساليب النصب المختلفة والمنتشرة خاصة فى مجال العقارات.



ويقول المحامى عبد الحكيم راضى، إن هناك عدد من الخطوات التى يجب اتباعها عند شراء مسكن جديد أهمها فى الخطوات التالية :-

1- روح لمكان الشقة والشارع مرة فى النهار ومرة ليلا لتتعرف على المنطقة جيدا.

2- ما تديش فرصة لسمسار أو المالك يوهمك أن الشقة لقطة واسأل فى المنطقة عن متوسط الأسعار.

3- لما تعجبك الشقة اتفاوض على السعر مع المالك وليس السمسار.

4- ماتشتريش شقة بدون عداد وقيس مساحة شقتك بنفسك.

5- أشترى من ناس محل ثقة وليهم مكان وموطن دائم.

6- تأكد من سندات الملكية (العقود).

7- اسأل البائع هل الشقة مسجلة بصحة توقيع.

8- تأكد من أن الشقة السكنية ملكيتها ليست بالميراث.

9- لو ملكية الشقة بالميراث لازم تطلع على إعلام الوراثة ويوقعوا جميعًا على العقد.

10 - لازم تشترط على البائع أن يقوم بالتنازل عن عداد المياه والكهرباء والغاز.

11- أهم شئ استلام الشقة بعد التعاقد مباشرة، وتأكد إن ملكيتك تكون أقوى بالاستلام.

12- فى البيع على أقساط يجب أن تثبت أرقام وتواريخ إيصالات الأمانة أو الشيكات فى العقد.

13- أوعى تشترى فى دور مخالف غير وارد فى الرخصة بأى حال من الأحوال.

14- لا تشترى بأى حال من الأحوال شقة غير موجودة فعلا أو لم تشاهدها على الطبيعة.

15- أهم بيانات عقد البيع "اسم المشتري والبائع كاملا - رقم البطاقة- عنوان محل الإقامة كامل".

16- خد معاك محامى أو على الأقل استشيره فيما أنت مقدم عليه

17 - اطلع المحامى على التفاصيل كاملة لكتابة العقد.

18- لا تسلم بالعقد المكتوب من قبل البائع.