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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 08:40 م
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"طب بيطرى الأقصر" يشكل لجنة لرصد الكلاب الضالة ومواجهتها بعد عقر أطفال إسنا

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 07:19 م
"طب بيطرى الأقصر" يشكل لجنة لرصد الكلاب الضالة ومواجهتها بعد عقر أطفال إسنا كلاب ضالة
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور عاطف أحمد على، عن تشكيل لجنة لتفقد القرى والمدن بمختلف أنحاء المحافظة، وذلك لمواجهة الكلاب الضالة عقب إصابة 5 أطفال بقرى مدينة إسنا، للحفاظ على أرواح المواطنين والأطفال.

 

البداية كانت بإستقبال مستشفى إسنا العام 5 أطفال مصابين بجروح جراء عقر أحد الكلاب الضالة بقريتى حاجر العضايمة وكومير بمدينة إسنا، وجارى علاجهم تمهيدًا لخروجهم من المستشفى، فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


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