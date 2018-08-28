"طب بيطرى الأقصر" يشكل لجنة لرصد الكلاب الضالة ومواجهتها بعد عقر أطفال إسنا

أعلنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور عاطف أحمد على، عن تشكيل لجنة لتفقد القرى والمدن بمختلف أنحاء المحافظة، وذلك لمواجهة الكلاب الضالة عقب إصابة 5 أطفال بقرى مدينة إسنا، للحفاظ على أرواح المواطنين والأطفال.
البداية كانت بإستقبال مستشفى إسنا العام 5 أطفال مصابين بجروح جراء عقر أحد الكلاب الضالة بقريتى حاجر العضايمة وكومير بمدينة إسنا، وجارى علاجهم تمهيدًا لخروجهم من المستشفى، فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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