"طب بيطرى الأقصر" يشكل لجنة لرصد الكلاب الضالة ومواجهتها بعد عقر أطفال إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور عاطف أحمد على، عن تشكيل لجنة لتفقد القرى والمدن بمختلف أنحاء المحافظة، وذلك لمواجهة الكلاب الضالة عقب إصابة 5 أطفال بقرى مدينة إسنا، للحفاظ على أرواح المواطنين والأطفال.

البداية كانت بإستقبال مستشفى إسنا العام 5 أطفال مصابين بجروح جراء عقر أحد الكلاب الضالة بقريتى حاجر العضايمة وكومير بمدينة إسنا، وجارى علاجهم تمهيدًا لخروجهم من المستشفى، فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.