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ضبط 4 آلاف قرص دوائى مجهول المصدر ومحظور التداول وغلق 3 صيدليات بالشرقية

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 02:34 م
ضبط 4 آلاف قرص دوائى مجهول المصدر ومحظور التداول وغلق 3 صيدليات بالشرقية جانب من الأدوية المضبوطة
الشرقية – إيمان مهنى
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ضبط التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة بالشرقية، 4 آلاف قرص وأمبول دوائى مجهولة المصدر ومحظور تداولها، وأغلق 3 صيدليات ومركز طبى، ذلك بحملات تفتيشية ورقابية مكثفة على الصيدليات والمنشآت الطبية بمدينتى الزقازيق والصالحية الجديدة لضبط سوق الأدوية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكد الدكتور محمد عبد الحى مدير إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة، لـ"اليوم السابع"، أنه ترأس حملات تفتيشية مكبرة على الصيدليات بمدينة الصالحية الجديدة، أسفرت عن ضبط ، "100 قرص ترامادول (جدول اول مخدرات) و447 قرص أدوية منتهى الصلاحية معدة للبيع، و1025 "قرص فيال زجاجة " أدوية عينات مجانية بالمخالفة لقانون رقم 127 لسنة 1955، 145 "قمع / أنبوبة " أدوية محفوظة فى درجة حرارة عالية خارج الثلاجة، مما قد يؤدى إلى عدم فاعلية الدواء، و560 قرص أدوية متنوعة مؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير، و900 قرص أدوية مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة، و284 قرص أدوية متنوعة جنسية مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة محظور بيعها بالسوق، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحريز وضبط الكميات لحين صدور قرار غلق إدارى للصيدليات المخالفة.

وأضاف أن إدارة التفتيش الصيدلى وبالتعاون مع إدارة العلاج الحر، شن حملة على أحد المراكز الطبية بمدينة الزقازيق بناء على شكوى المواطنين، أسفرت  عن ضبط 293 مستلزمات طبية، وأنبوبة اختبار معملية منتهية الصلاحية، و425 أمبولة، وقرص أدوية منتهية الصلاحية، معدة للاستخدام فى مكان غير مرخص له بوجود أدوية، وتم تحرير 3 محاضر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات .

 

 


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