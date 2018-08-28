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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 11:39 ص
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ضبط عاطل بحوزته 8 بنادق خرطوش بقصد الاتجار فى البحيرة

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 11:20 ص
ضبط عاطل بحوزته 8 بنادق خرطوش بقصد الاتجار فى البحيرة أسلحة نارية - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، من ضبط عاطل بحوزته 8 بنادق خرطوش بقصد الاتجار بشبراخيت.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات بالبحيرة، مفادها قيام "ك م ك ال" 43 سنة، عاطل ومقيم قرية محلة فرنوى مركز شبراخيت، سبق اتهامه فى 8 قضايا متنوعة "سرقة، سلاح، شيك، ضرب" أخرها القضية جنايات مركز شرطة شبراخيت "سلاح بدون ترخيص" وحيازة وإحراز مواد مخدرة وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص والاتجار فيها، مستخدماً السيارة ملكه "نقل" حمراء اللون للتردد بها على بعض عملائه المقيمين بدائرة مركز شرطة الدلنجات لترويج ما بحوزته من مواد مخدرة وأسلحة نارية وذخائر.

وبتقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم المذكور بمأمورية بأماكن تردده، وأسفرت عن ضبطه أثناء تواجده أمام إحدى المقاهى بمدخل مدينة الدلنجات مستقلاً السيارة المُشار إليها وبحوزته 8 بنادق خرطوش عيار 12 مم متعددة الطلقات، و1000 طلقة من ذات العيار، وهاتف محمول، ومبلغ 300 جنيه .

وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية المضبوطة والذخائر "بقصد الاتجار" والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.


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