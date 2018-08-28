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صور.. 4 مدن بالقليوبية تواصل العمل بفاعليات مبادرة "شارك ونظف"

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 09:33 ص
صور.. 4 مدن بالقليوبية تواصل العمل بفاعليات مبادرة "شارك ونظف" جانب من الفعالية
القليوبية إبراهيم سالم
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شاركت مدن شبين القناطر والخصوص وعرب العيايدة وعرب جهينه بالقليوبية، الاحتفال بفعاليات مبادرة "شارك ونظف"، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية.

تهدف المبادرة تهدف إلى مساعدة الجهاز التنفيذى فى أعمال النظافة بالشوارع، ودهان الأرصفة وأعمدة الإنارة وتقليم الأشجار وتجميل الميادين العامة، بمشاركة شباب جوالة مراكز الشباب.

كان  الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، قد أعلنعن انطلاق فعاليات مبادرة "شارك ونظف"، بـ 40 قرية علي مستوى المحافظة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية.

وأوضح عزت محروس وكيل وزارة الشباب بالقليوبية، بأن تلك المبادرة أطلقها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بجميع المحافظات، ضمن الاستراتيجية الوطنية لتفعيل مشاركة الشباب بالقضايا المجتمعية.

 

 

 

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جانب من المشاركين فى المبادرة

 

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اعمال تنظيف
 
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دهان الأرصفة
 
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اطفال يشاركون فى المبادرة
 
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اعمال نظافه
 
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الشباب يشاركون فى المبادرة
 

 

 

 


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