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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 05:39 م
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صور وفيديو.. مصرف مكشوف يهدد سكان أحد أكبر أحياء مدينة موط بالداخلة

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 04:50 م
صور وفيديو.. مصرف مكشوف يهدد سكان أحد أكبر أحياء مدينة موط بالداخلة مصرف موط المكشوف
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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رصدت عدسة "اليوم السابع" شكاوى أهالى حى بين الجناين التابع لمدينة موط بالداخلة فى محافظة الوادى الجديد من وجود مصرف زراعى مكشوف ومملوء بالحشائش والمخلفات التى تأوى غليها الحشرات والزواحف والقطط والكلاب الضالة، مما يؤدى لتكون بؤر غير صحية تهدد سكان العمارات الملاصقة للمصرف الذى يخدم منطقة زراعية مجاورة للحى ولم يتم تطهيره أو إزالة الحشائش التى تراكمت بصورة كبيرة داخل المصرف وعلى جوانبه.

 

وقال إبراهيم محمود، من أهالى الحى، لــ"اليوم السابع"، إن المصرف موجود منذ سنوات طويلة قبل زحف المنطقة السكنية نحوه حتى أصبحت ملاصقة له حتى أصبح مشكلة للسكان بسبب تكاثر البعوض والحشرات التى تأوى إليه وانتشار الزواحف فى محيط المصرف، حيث ناشد السكان اكثر من مرة الجهات المختصة للتحرك نحو تغطية المصرف أو تطهيره ورشه بالمبيدات القاتلة للحشرات والتى تقضى على الحشائش ولم يتم الاستجابة لمطالبهم.

 

وأضاف محمد حسن من أهالى الحى، أن الجهات المختصة وافقت منذ فترة على تخصيص مبالغ مالية لتغطية المصارف الموجودة فى المناطق السكنية بمدينة موط وتم بالفعل تغطية مصرف موط 3 فى مدخل المدينة وإنشاء حدائق عامة وجزر نباتيه فوق المصرف ولم يتم الالتفات إلى هذا المصرف على الرغم من محاصرته لأكبر عدد من العمارات السكنية بالحى والتى يزيد عددها عن 12 عمارة سكنية، بالإضافة لتسببه فى انتشار الحشرات والبعوض والزواحف التى تهدد حياة السكان وخاصة الأطفال.

 

ومن جانبه، أفاد كمال إبراهيم رئيس مركز الداخلة، لــ" اليوم السابع " أن المصرف الزراعى فى منطقة بين الجناين بالفعل تم إدراجه فى خطة تغطية المصارف بالتنسيق مع هندسة صرف الداخلة وذلك استجابة لمطالب المواطنين وسكان الحى، حيث يتم تنفيذ أعمال تغطية المصارف وتطهيرها وفقا لدرجة الأولوية القصوى مؤكدا على أنه سيتم بحث آليات حل تلك المشكلة والعمل على الاستجابة لمطالب سكان الحى فى أسرع وقت ممكن.

 

وأضاف إبراهيم، أن رئاسة المركز تنفذ أكبر حملاتها لتطهير ونظافة الأحياء والمناطق الزراعية المتاخمة للمناطق السكنية والتى ينتشر فيها كميات من المخلفات التى يتم إلقائها بطريقة مخالفة، حيث يتم رفعها ونقلها إلى مقالب القمامة والتخلص منها بطرق أمنة بالإضافة لتنفيذ أعمال التسوية فى محيط المصارف الزراعية القريبة من المناطق السكنية بصفة دورية.

مصرف زراعى مكشوف يهدد السكان
مصرف زراعى مكشوف يهدد السكان

 

حى بين الجناين بالداخلة
حى بين الجناين بالداخلة

 

مطالب الأهالى بتغطية المصرف
مطالب الأهالى بتغطية المصرف

 

انتشار الحشائش فى المصرف
انتشار الحشائش فى المصرف

 

كميات كبيرة من الحشائش
كميات كبيرة من الحشائش

 

انتشار المخلفات فى المصرف
انتشار المخلفات فى المصرف

 

المصرف يجلب البعوض والزواحف
المصرف يجلب البعوض والزواحف

 

إدراج المصرف فى خطة التغطية
إدراج المصرف فى خطة التغطية

 

مجلس المدينة ينفذ أعمال تسوية فى محيط المص
مجلس المدينة ينفذ أعمال تسوية فى محيط المص

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