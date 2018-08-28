video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 02:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. "مياه أسوان" تنظم لقاء توعية بترشيد الاستهلاك مع وعاظ الأزهر

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 02:34 م
صور .. "مياه أسوان" تنظم لقاء توعية بترشيد الاستهلاك مع وعاظ الأزهر جانب من التوعية بترشيد استهلاك المياه
أسوان – عبد الله صلاح
إضافة تعليق
نظم فريق التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، اليوم الثلاثاء، لقاء توعية بمعهد الإمام محمد متولى الشعراوى، بحضور وعاظ وواعظات الأزهر الشريف، تحت عنوان "النقطة بتفرق" بهدف ترشيد الاستهلاك.
 
وأكد محمد عبد الفراج، مدير إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع أسوان، أنه بناء على توجيهات المهندس رفعت إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة، تم تنظيم اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التى تهدف لترشيد استهلاك المواطنين من المياه، فى إطار الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه.
 
وأضاف مدير إدارة التوعية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللقاء دار حول ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها من التلوث، وتعريف الوعاظ والواعظات بالشق الفنى والإحصائيات الخاصة بموقف مصر المائى والتحديات المائية التى تمر بها مصرنا الغالية، وأيضاً مراحل إنتاج وتنقية مياه الشرب والصرف الصحى والفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع بالنسبة للمتر المكعب من المياه، علاوة على الجهود المبذولة من الحكومة والشركة فى توفير كوب ماء نقى للمواطنين.
 
وأشاد الحضور بدور إدارة التوعية وأهمية تلك المعلومات التى تناولها اللقاء، وتمت فى نهاية اللقاء مناقشة مفتوحة أسفرت عن تبادل المعلومات بين الوعاظ وفريق التوعية بالشركة.
 
 
جانب من التوعية بترشيد استهلاك المياه - Copy
جانب من التوعية بترشيد استهلاك المياه
 
جانب من اللقاء - Copy
جانب من اللقاء

الوعاظ خلال اللقاء - Copy
الوعاظ خلال اللقاء
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مياه أسوان: خطوط المستشفيات تخضع للمراجعة والمتابعة المستمرة

شركه مياه الشرب والصرف الصحى

ترشيد استهلاك المياه

الازهر الشريف

وعاظ

اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
هل يفوز محمد صلاح بجائزة أفضل مهاجم فى أوروبا؟.. 3 أسباب تجيب

هل يفوز محمد صلاح بجائزة أفضل مهاجم فى أوروبا؟.. 3 أسباب تجيب

وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة يسلمان رسالة السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا

وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة يسلمان رسالة السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا

4 أهداف يخطط لها الأهلى فى موقعة برج العرب الليلة.. رد الاعتبار أمام كمبالا سيتى بعد سقوط أوغندا.. الحفاظ على القمة والهروب من مواجهة الكبار.. تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا.. تقديم أداء قوى لمصالحة الجماهير

4 أهداف يخطط لها الأهلى فى موقعة برج العرب الليلة.. رد الاعتبار أمام كمبالا سيتى بعد سقوط أوغندا.. الحفاظ على القمة والهروب من مواجهة الكبار.. تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا.. تقديم أداء قوى لمصالحة الجماهير

"بأى ذنب قتلت".. أطباء الصحة النفسية يكذبون إدعاءات الأباء القتلة بالظروف الاقتصادية والانتقام.. الوسواس القهرى والفصام والصرع و المخدرات تدفع لقتل الأبناء.. ويقدمون روشتة تجنب أسباب العنف الأسرى

"بأى ذنب قتلت".. أطباء الصحة النفسية يكذبون إدعاءات الأباء القتلة بالظروف الاقتصادية والانتقام.. الوسواس القهرى والفصام والصرع و المخدرات تدفع لقتل الأبناء.. ويقدمون روشتة تجنب أسباب العنف الأسرى

التضامن تكشف عن عودة ثانى رحلات حجاج الجمعيات الأهلية اليوم

التضامن تكشف عن عودة ثانى رحلات حجاج الجمعيات الأهلية اليوم

أسرار جديدة لفقدان الوزن.. 4 نصائح لرجيم سريع للتخسيس فى 3 أشهر

أسرار جديدة لفقدان الوزن.. 4 نصائح لرجيم سريع للتخسيس فى 3 أشهر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة