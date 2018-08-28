صور .. "مياه أسوان" تنظم لقاء توعية بترشيد الاستهلاك مع وعاظ الأزهر

أسوان – عبد الله صلاح

نظم فريق التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، اليوم الثلاثاء، لقاء توعية بمعهد الإمام محمد متولى الشعراوى، بحضور وعاظ وواعظات الأزهر الشريف، تحت عنوان "النقطة بتفرق" بهدف ترشيد الاستهلاك.

وأكد محمد عبد الفراج، مدير إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع أسوان، أنه بناء على توجيهات المهندس رفعت إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة، تم تنظيم اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التى تهدف لترشيد استهلاك المواطنين من المياه، فى إطار الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه.

وأضاف مدير إدارة التوعية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللقاء دار حول ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها من التلوث، وتعريف الوعاظ والواعظات بالشق الفنى والإحصائيات الخاصة بموقف مصر المائى والتحديات المائية التى تمر بها مصرنا الغالية، وأيضاً مراحل إنتاج وتنقية مياه الشرب والصرف الصحى والفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع بالنسبة للمتر المكعب من المياه، علاوة على الجهود المبذولة من الحكومة والشركة فى توفير كوب ماء نقى للمواطنين.

وأشاد الحضور بدور إدارة التوعية وأهمية تلك المعلومات التى تناولها اللقاء، وتمت فى نهاية اللقاء مناقشة مفتوحة أسفرت عن تبادل المعلومات بين الوعاظ وفريق التوعية بالشركة.