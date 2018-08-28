صور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد أحد مشروعات الغزل والنسيج بتكلفة 4 ملايين دولار

الإسماعيلية – السيد فلاح

قام اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية يرافقه محمد عبد السلام الصيرة، السكرتير العام للمحافظة والسيد النخيلى، رئيس مركز ومدينة أبوصوير وخالد الجبلاوى، مدير عام المنطقة الصناعية بالإسماعيلية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة بزيارة ميدانية للمنطقة الصناعية للاطمئنان على انتظام سير العمل بالمنطقة والتى تضمنت زيارة وتفقد أحدى مصانع الغزل والنسيج المقام على مساحة اجمالية قدرها 1108 مترًا مربعًا وبتكلفة استثمارية تتجاوز 4 ملايين دولار ويضم 138 خط انتاج لأجود أنواع الغزل والنسيج ويعمل به 200 شاب وفتاة من أبناء المحافظة.

وخلال لقائه بالعاملين أكد على أن كافة أجهزة الدولة تهتم بدعم وتشجيع الاستثمار والتوسع فى إقامة المشروعات الاستثمارية والعمل على زيادة الانتاج من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمنشودة.