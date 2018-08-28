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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 11:35 ص
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صور.. ماى تستهل زيارتها إلى جنوب إفريقيا بزيارة مدرسة بريطانية

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 11:18 ص
صور.. ماى تستهل زيارتها إلى جنوب إفريقيا بزيارة مدرسة بريطانية تيريزا ماى
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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استهلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى زيارتها، اليوم الثلاثاء، إلى جنوب إفريقيا بزيارة إلى إحدى المدارس البريطانية، حيث كان فى استقبالها مسؤولى المدرسة والعديد من الطلاب الذين رفعوا الأعلام البريطانية ترحيبا بها.

أحد مسؤولى المدرسة فى حديث مع ماى
أحد مسؤولى المدرسة فى حديث مع ماى

وصلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى اليوم الثلاثاء إلى مدينة "كيب تاون" جنوب أفريقيا، وذلك فى مستهل جولة أفريقية تقوم بها تشمل أيضا كلا من نيجيريا وكينيا.

أطفال يلوحون بأعلام بريطانيا
أطفال يلوحون بأعلام بريطانيا

وقالت ماى - فى بيان لها نقلته قناة "فرنسا 24" الإخبارية - إنه "فى الوقت الذى نستعد فيه لمغادرة الاتحاد الأوروبى، فإن الوقت قد حان للمملكة المتحدة لكى تقوم بتعميق وتعزيز شراكاتها العالمية.. إن أفريقيا على أعتاب القيام بدور هام فى التحول بالاقتصاد العالمى".

تيريزا ماى أثناء دخولها مدرسة بريطانية فى جنوب إفريقيا
تيريزا ماى أثناء دخولها مدرسة بريطانية فى جنوب إفريقيا

وتعد هذه الجولة الأولى التي تقوم بها ماى فى قارة أفريقيا منذ توليها رئاسة وزراء بريطانيا فى عام 2016.

تيريزا ماى تستهل زيارتها إلى جنوب أفريقيا بزيارة مدرسة
تيريزا ماى تستهل زيارتها إلى جنوب أفريقيا بزيارة مدرسة
تيريزا ماى
تيريزا ماى
رئيسة الوزراء البريطانية
رئيسة الوزراء البريطانية
ماى تبتسم للأطفال المصطفين على جانبى الطريق
ماى تبتسم للأطفال المصطفين على جانبى الطريق
ماى تتحدث إلى طلبة المدرسة
ماى تتحدث إلى طلبة المدرسة
ماى فى حديث ودى مع بعض طلاب المدرسة
ماى فى حديث ودى مع بعض طلاب المدرسة
ماى فى حوار ودى مع مسؤولى المدرسة
ماى فى حوار ودى مع مسؤولى المدرسة

 

 


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