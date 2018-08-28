صور.. قصة كفاح 4 فتيات يصنعن المفروشات اليدوية والملابس بسوهاج

لم ينتظرن الوظائف الحكومية لكى ينفقوا على أنفسهم أو أسرهم بل بمجرد الانتهاء من تعليمهم وضعوا لأنفسهم هدفا حقيقيا سعوا لتحقيقه بنجاح كبير رغم أنهم فتيات وابتكروا مشروعا جديدا فى منازلهن وهو تصنيع المفروشات والملابس وغيرها، بالإضافة إلى إعادة تدوير الملابس مرة أخرى ليدر عليهم دخلا ومكافحة البطالة حتى حققوا نجاحا كبيرا فى مشروعهم داخل المنزل بترويج بضاعتهم وبيعها بكميات كبيرة للأهالى والمحلات.

الفتيات الأربع: "داليا محمد فهمى 33 سنة وزينب عطا محمد 28 سنة وحنان محمد 33 سنة وحسناء إبراهيم 16 عاما طالبة"، والذين يعيشون بنجع حامد بمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج أصروا على مكافحة البطالة وتحقيق هدف وضعوه نصب عينيهم وكفاحهن للإنفاق على أنفسهن، وكذلك أسرهن ليضربوا مثلا رائعا فى الكفاح ومكافحة البطالة بابتكار مشروع اعادة تدوير الملابس وتصنيعها فى المنزل بأنواعها المختلفة، وكذلك تصنيع المفروشات والستائر.

انتقل "اليوم السابع" إلى نجع حامد بمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج والتقى بالفتيات ليروين قصص نجاحهن، وقالت فى البداية داليا محمد فهمى 33 سنة أنها فكرت فى هذا المشروع بعدما عرضته على بقية زملائها والذين رحبوا بالفكرة وتحمسوا لها خاصة مع انتهاء العام الدراسى ولم يجدن العمل المناسب، مضيفة: "بالإضافة إلى أن المشروع جديد فى النجع التابعين له وفكرنا فى الإنفاق على انفسنا ومساعدة أسرنا وبدأنا بالفعل المشروع بـ 100 جنيه فقط فى البداية وكنا وقتها نصنع المفروشات فقط إلى أن توسع المشروع بالعمل الجاد لمدة 12 ساعة يوميا وأنتجنا خلالها الملابس الخاصة بالفتيات والسيدات وكذلك اعادة تدوير الملابس مرة اخرى لكى تصلح لارتدائها من جديد".

وواصلت داليا حديثها قائلة: "بعد نجاحنا فى المشروع بدأنا فى بيع المنتجات للأهالى بأسعار مخفضة، وكذلك المحلات ونحن فخورين بذلك وخاصة بعد تشجيعنا من قبل الأهل ونتمنى توسيع المشروع ليصبح مصنعا تعمل به العديد من الفتيات."

فيما قالت حنان محمد 33 سنة، إنها رحبت بالفكرة بعد عرضها عليها وخاصة بعد انتهائها من دراستها وفكرت أيضا فى مساعدة أولادها وزوجها من خلال هذا المشروع وخاصة وأنه فى المنزل لا يتطلب الخروج وبدأن فى تنفيذ المشروع منذ 5 سنوات وأنتجوا خلالها العديد من منتجات الملايس وإعادة تدويرها بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى تصنيع الستائر للعرائس وكذلك المفروشات.

وأضافت حنان، انهن حققن نجاحا كبيرا عن طريق هذا المشروع وطورن من أدائهن من خلال الحصول على دورات تدريبية فى ذلك وظلوا يعملوا ليل نهار وحققوا مكاسب جيدة درت عليهم دخلا مناسبا وكانوا يعملون 14 ساعة يوميا وهم فخورين بهذا العمل الذى عوضهم عن الوظيفة وكافحوا به البطالة وتتمنى عمل جميع الفتيات فى هذا المجال من خلال إنشاء مصنع كبير.

فيما قالت زينب عطا 28 سنة، أنها حاصلة على مؤهل عالى ورغم ذلك وافقت فى العمل مع زميلاتها من الفتيات فى هذا المجال وخاصة عدم حصولها على وظيفة ففكرت فى مكافحة البطالة دون الانتظار إلى وظيفة واتجهت إلى هذا المشروع مع زميلاتها وكان فى البداية المشروع صغير إلى أن تم توسعته مع السنوات والنجاح الذى حققناه من خلال تصنيع المفروشات والستائر وملابس الفتيات وبدأنا فى زيادة الإنتاج ثم يوزع الربح علينا جميعا وهو جيد يساعدنا على مواجهة نفقات الحياة.

فيما قالت حسناء إبراهيم، أنها ما زالت طالبة وعندما تم عرض المشروع عليها وافقت على الفور للإنفاق على نفسها وتحمست لهذا المشروع الذى يكافح البطالة فهى فخورة بنفسها أنها تنفق على نفسها من خلال ذلك وخاصة وأنها تعمل ساعات طويلة فى المنزل دون الخروج إلى مكان آخر وقامت أسرتها بتشجيعها على ذلك وما زادها فخرا هو نجاح المشروع بعد زيادة الإقبال عليهن من المحلات والأهالى لشراء المنتجات وتأمل أن يتم توسعة المشروع ليصبح مصنعا تعمل به العديد من الفتيات للتحدى البطالة وتنفق وتساعد أسرتها دون انتظار الوظائف الحكومية.



محرر اليوم السابع مع الفتيات



الفتيات يصنعن المفروشات اليدوية فى المنازل



المنتجات التى تم تصنيعها



المنتجات



المفروشات اليدوية



تصنيع الملابس



الفتيات



المنتجات تباع للأهالى والمحلات



الفتيات يعيدن تدوير الملابس