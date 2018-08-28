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صور ..صحة الوادى الجديد تنجح فى إدخال القسطرة العلاجية لمرضى القلب

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 06:00 ص
صور ..صحة الوادى الجديد تنجح فى إدخال القسطرة العلاجية لمرضى القلب الدكتورة السيدة مشرف وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أعلنت الدكتورة السيدة مشرف وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادى الجديد، عن نجاح القطاع فى تنفيذ عدد من البرامج العلاجية المتميزة والتى رفعت من كفاءة الخدمات الطبية لصالح المواطنين على مستوى قطاع المحافظة بالإضافة لتنفيذ عدد من الاجراءات الإدارية الخاصة بهيكلة الإدارات والأقسام والمستشفيات والتى تم إجراؤها بهدف تحسين مستوى الخدمات بالقطاع .

 

وأضافت أنه تم التركيز كليا على كل ما يهم المواطن من خدمات طبية عاجلة حيث تم التعاقد مع التأمين الصحى لعمل قسطرة تشخيصية وعلاجية لأمراض القلب حيث تم إنهاء أزمة سفر المواطنين إلى محافظات أخرى لإجراء جراحة القسطرة وذلك من خلال الإستفادة من خدمات التأمين وتم توفير جهاز الماموجرام تم الانتهاء من استكمال أجزائه وتشغيله للكشف المبكر عن امراض الثدى والمتواجد فى مستشفى الداخلة.

و أضافت انه تم شراء جهاز لامينال فلو المستخدم فى تحضير الأدوية الكيماوية لحماية القائمين على عمليات التحضير من اضرار تلك الاجراءات الطبية المعقدة وتم توفير الاجهزة الداعمة لأسرة العناية المركزة وثلاجات الموتى التى وصلت لمستشفى الداخلة العام وجارى التجهيز لاستلام باقى الثلاجات لمستشفى الفرافرة والخارجة العام

 

و قالت أنه يجرى حاليا تنفيذ خطة الوزارة للكشف المبكر عن فيروس سى بتجهيزات طبية تصل إلى حوالى مليون و500 ألف جنيه حيث تتواجد 4 سيارات متنقلة لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالمجان بالإضافة إلى 5 مراكز متوفرة للكشف عن الفيروس على مستوى مراكز المحافظة حيث تم الانتهاء من توقيع الكشف الطبى على أكثر من 20 ألف شخص حتى الآن وتستهدف المديرية الكشف على جميع المواطنين على مستوى المحافظة وهى الخدمة التى تمثل أهمية قصوى للمواطنين

وقالت : يتم اجراء تحليل طبى متخصص للكشف عن المرض وفى حال ظهور الأعراض الايجابية للاصابة بالمرضى يتم التعامل معه علاجيا فى كافة مراحله حيث تم اكتشاف 160 حالات إيجابية ويجرى تقديم العلاج الطبى الكامل لها بالمجان وذلك فى اطار تنفيذ خطة الدولة ومبادرة الرئيس السيسى للقضاء على مرض فيروس سى فى مصر .


 

 


 

 


 

 

 

 

 


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