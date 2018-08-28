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صور.. سوريون يتطوعون بحملة "سوا بترجع أحلى" لإعادة الحياة لمدينة حلب

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 07:16 ص
صور.. سوريون يتطوعون بحملة "سوا بترجع أحلى" لإعادة الحياة لمدينة حلب حملة شباب سوريا
كتب: محمد الأحمدى
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من أزقة وحارات وأسواق مدينة حلب القديمة تواصل حملة سوا بترجع أحلى التطوعية فعالياتها لترحيل الأنقاض وإزالة آثار الدمار والخراب الذى خلفه الإرهاب وذلك بمشاركة حوالى 10 آلاف متطوع من الاتحاد الوطنى لطلبة سورية بحلب ومنظمة اتحاد شبيبة الثورة وبصمة شباب سورية وجمعيات أهلية ومحلية.

عمر العاروب رئيس مكتب العمل التطوعى بالاتحاد الوطنى لطلبة سورية ذكر لوسائل إعلام أن الحملة انطلقت فى حلب منتصف الشهر الحالى وهى المرحلة الثالثة من سوا بترجع أحلى حيث بدات المرحلة الأولى فى غوطة دمشق والمرحلة الثانية فى الزبدانى والمرحلة الثالثة بحلب بمساهمة مجموعة من الشركاء هم الاتحاد الوطنى لطلبة سورية واتحاد شبيبة الثورة وبصمة شباب سورية والأمانة السورية للتنمية وبطريركية السريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس وكنيسة الاتحاد الإنجيلى.

جانب من الحملة
جانب من الحملة

ويضيف العاروب أن هدف الحملة نفض غبار الحرب والإرهاب عن المناطق المتضررة لإعادة هذه المناطق كما كانت قبل الحرب وأجمل وإكمال ما بدأه الجيش العربى السورى الذى طهر هذه الأحياء من رجس الإرهاب.

وتشمل الحملة ستة محاور بحلب القديمة وسور جامعة حلب والحدائق والمدارس والشوارع الرئيسية إضافة للعديد من المواقع الأثرية وأهمها سويقة حلب وتستمر حتى الـ 5 من الشهر المقبل وإن لم ينته العمل ستستمر حتى تنظيف كامل المناطق.

 

جانب من فعاليات حملة النظافة
جانب من فعاليات حملة النظافة

 

فعاليات الحملة
فعاليات الحملة

 


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