صور.. بوتين يتنزه فى سيبيريا مع كبار المسؤولين الأمنيين

موسكو (رويترز)

نشر الكرملين عدة صور رسمية أمس الاثنين، للرئيس فلاديمير بوتين خلال عطلة قضاها فى سيبيريا مع وزير دفاعه ومدير جهاز الأمن الاتحادى (إف.إس.بى).

ويظهر بوتين (65 عاما) فى الصور مرتديا حلة وقبعة باللون الكاكى وهو يتنزه فى جبال عشبية ويقوم بجولة بالقارب فى نهر ينيسى فى منطقة توفا بجنوب سيبيريا.



الرئيس الروسى فلاديمير بوتين

وكانت لقطات مصورة سابقة لبوتين خلال العطلات، ومنها صور وهو يصطاد السمك ويستمتع بحمام شمسى، تهدف على ما يبدو إلى إظهار حالته الصحية الجيدة وحيويته.

ويظهر بوتين فى إحدى صور عطلة سيبيريا مع وزير الدفاع سيرجى شويجو وهما يتأملان شتلة صنوبر جاهزة للغرس. وفى لقطة أخرى يقف بوتين ومدير جهاز الأمن الاتحادى ألكسندر بورتنيكوف فى منطقة أحراش على خلفية جبال عشبية.

وفى صور أخرى يظهر بوتين على قمة جبل ويقوم بنزهة بالقارب ويتحدث إلى مدير محمية سايانو شوشينسكى الطبيعية.

وأخذ بوتين العطلة أثناء توجهه إلى مدينة كيميروفو فى سيبيريا وهى مركز لتعدين الفحم حيث حضر اجتماعا مع مسؤولين بالحكومة ومديرى شركات الطاقة اليوم الاثنين.



الرئيس الروسى فلاديمير بوتين



جولة فلاديمير بوتين



جانب من جولة فلاديمير بوتين



جانب من جولة الرئيس الروسى