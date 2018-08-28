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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 04:08 م
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صور.. "اليوم السابع" داخل المعسكر الطلابى بالبحيرة

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 04:03 م
صور.. "اليوم السابع" داخل المعسكر الطلابى بالبحيرة اليوم السابع داخل المعسكر الطلابى
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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انطلقت مبادرة الرياضة المدرسية وتنمية المجتمع بالبحيرة، التى يتم تنفيذها بمدينة النوبارية فى الفترة من 27  أغسطس إلى 30 أغسطس.
 
وتناول الطلبة والطالبات المشاركون وجبة الإفطار، وإرتداء الزى المخصص لهم، والتوجه لأداء تحية العلم بفناء المعسكر، ثم التوجه لاستقلال الأتوبيسات المخصصة لنقلهم لإحدى القرى السياحية التابعة لمدينة النوبارية، لقضاء يوم ترفيهى بها وزيارة معالم المدينة والمصانع الموجودة بها.
 
إلتقى "اليوم السابع" الطلاب المشاركون فى معسكر النوبارية، الذين أبدو إعجابهم وسعادتهم بمبادرة الرياضة المدرسية وتنمية المجتمع، كما قدموا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على توجيهاته الذى جاءت خلال مؤتمر الشباب السادس بجامعة القاهرة، بضرورة إعداد أجيال جديدة من المراحل العمرية المختلفة، من الطلائع والشباب، والعمل على تأهيلهم وتدريبهم وثقل مواهبهم فى جميع المجالات.
 
وأبدت "مريم إبراهيم عبد الملك" الطالبة بمدرسة الشرق الابتدائية، التابعة لإدارة مركز دمنهور، وإحدى المشاركات فى المعسكر، إعجابها بالدورات التثقيفية والرياضية داخل المعسكر، مؤكدة أنها إكتسبت العديد من المهارات، وتعرفت على أصدقاء جدد، مقدمة الشكر لكل القائمين على المبادرة.
 
أما الطالبة "سارة" بمدرسة إسماعيل الحبروك، وإحدى المشاركات فى معسكر النوبارية، فأكدت سعادتها بحضورها ومشاركتها، مؤكدة إنها تفتخر أنها مصرية، وتتمنى تنمية قدرات الطلاب وتكرار تلك المبادرات التى تعود بالنفع على الطلاب.
 
ويؤكد "يوسف فوزى المصرى" بالمدرسة التجريبية لغات، وأحد الطلاب المشاركين، أنه استفاد من مشاركته وتعلم الكثير وسط زملائه، وإكتسب العديد من الثقافات وتجميع المعلومات، وشاهدنا أماكن جميلة داخل مدينة النوبارية، ومناطق سياحية وترفهية جميلة.
 
وتضمن اليوم الأول للمعسكر، برامج تثقيفية ومحاضرات وأنشطة رياضية، على ملاعب نادى مبارك، وتناول وجبه الغذاء بالنادى، كما سيتم مساء عقد ندوات تثقيفية وحفلات سمر وتناول العشاء.
 
ومن جانبها، وجهت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، القائمين على المبادرة والمشرفين عليها بتقديم كافة التيسيرات اللازمة للطلبة المشاركين، لخروج المبادرة بالشكل اللائق، والذي يحقق الأهداف المرجوة منها، واستثمارها في تنمية وعي واتجاهات الطلبة الإيجابية نحو العمل الحر والمشروعات الاستثمارية والاقتصادية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، التي جاءت خلال مؤتمر الشباب السادس بجامعة القاهرة، بضرورة إعداد أجيال جديدة من المراحل العمرية المختلفة من الطلائع والشباب والعمل علي تأهيلهم وتدريبهم وثقل مواهبهم فى جميع المجالات.
 
 
اليوم السابع داخل المعسكر الطلابى بالبحيرة (1)
 

اليوم السابع داخل المعسكر الطلابى بالبحيرة (4)
 

اليوم السابع داخل المعسكر الطلابى بالبحيرة (5)
 

اليوم السابع داخل المعسكر الطلابى بالبحيرة (6)
 

اليوم السابع داخل المعسكر الطلابى بالبحيرة (7)
 

اليوم السابع داخل المعسكر الطلابى بالبحيرة (8)
 

اليوم السابع داخل المعسكر الطلابى بالبحيرة (9)
 

 


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