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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 08:27 ص
خالد صلاح
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صور .. اضبط مخالفة .. القاء مخلفات طبية خطرة فى الطريق العام بالاسكندرية

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 07:00 ص
صور .. اضبط مخالفة .. القاء مخلفات طبية خطرة فى الطريق العام بالاسكندرية جانب من المخلفات
الاسكندرية جاكلين منير
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شهدت محافظة الاسكندرية مخالفة بيئية و صحية جسيمة بالقاء مخلفات طبية خطرة فى نهر الطريق العام .

و قال احمد شحاتة من شركة نهضة مصر المنوط بها رفع القمامة من شوارع الاسكندرية ان القاء المخلفات الطبية جاء للمرة الثالثة على التوالي حيث يتم إلقاء مخلفات طبيه خطره بنهر الطريق مع المخلفات الصلبه الغير خطره لأكثر من مركز طبي خلال فترة قصيرة .

و اشارشحاته  لـ " اليوم السابع "  انه أثناء جولة مدير قطاع وسط البلد ومدير الجمع الليلي وسط اسكندرية قاموا بالعثور علي مخلفات طبيه خطره ملقاه بالقرب من مركز طبي بشارع فؤاد.

وناشد الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد تلك المستشفيات والمراكز التي تتخلص من المخلفات الطبيه تخلص غير آمن.
 
 
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جانب من المخلفات الطبية

 

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جانب من المخلفات الطبية
 

 

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جانب من المخلفات الطبية
 

 

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جانب من المخلفات الطبية
 

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

Samy Soliman

حي المنتزة ثان

المنطقة من المعمورة إلى ابوقير كلها قمامة بين العمارات والشوارع بسبب مخالفات البناء اولا ثانيا بسبب عدم وجود اللواء عادل سلامة بين الناس

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