صور .. اضبط مخالفة .. القاء مخلفات طبية خطرة فى الطريق العام بالاسكندرية



شهدت محافظة الاسكندرية مخالفة بيئية و صحية جسيمة بالقاء مخلفات طبية خطرة فى نهر الطريق العام .



و قال احمد شحاتة من شركة نهضة مصر المنوط بها رفع القمامة من شوارع الاسكندرية ان القاء المخلفات الطبية جاء للمرة الثالثة على التوالي حيث يتم إلقاء مخلفات طبيه خطره بنهر الطريق مع المخلفات الصلبه الغير خطره لأكثر من مركز طبي خلال فترة قصيرة .



و اشارشحاته لـ " اليوم السابع " انه أثناء جولة مدير قطاع وسط البلد ومدير الجمع الليلي وسط اسكندرية قاموا بالعثور علي مخلفات طبيه خطره ملقاه بالقرب من مركز طبي بشارع فؤاد.



وناشد الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد تلك المستشفيات والمراكز التي تتخلص من المخلفات الطبيه تخلص غير آمن.

