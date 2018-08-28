صور.. إنشاء حديقة عامة ودار مناسبات لأهالى قرية ناصر بالخارجة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، عن الانتهاء من إنشاء حديقة عامة بقرية ناصر الثورة، التابعة للمركز على مساحة ثلاثة أفدنة، تضم مسطحات خضراء ومتنزه للمواطنين، بجانب إقامة قاعة أفراح ودار مناسبات، وذلك لخدمه القرية والقرى المجاورة لها.

وفى سياق متصل، إنتهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، من تنفيذ حملة نظافة، وذلك بقص وتهذيب الاشجار ونخيل الدوم، وإزالة الحشائش الغريبة، ورفع المخلفات من شارع أرض الزراعيين أمام حى الأمل، و ذلك تحت إشراف قسم تحسين البيئة بالمركز.

وقال المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز الخارجة فى بيان له، أن رئاسة المركز تكثف من حملات النظافة والصيانة بصفة يومية على مستوى كافة الأحياء، ورفع كميات كبيرة من المخلفات، بالإضافة للاستجابة الفورية والسريعة لبلاغات الاعطال التى تصل لها، حيث يتم التعامل معها وإصلاح الأعطال فى اسرع وقت ممكن.