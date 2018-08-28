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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 01:08 م
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صور.. إنشاء حديقة عامة ودار مناسبات لأهالى قرية ناصر بالخارجة

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 11:51 ص
صور.. إنشاء حديقة عامة ودار مناسبات لأهالى قرية ناصر بالخارجة قص الاشجار وتهذيبها
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، عن الانتهاء من إنشاء حديقة عامة بقرية ناصر الثورة، التابعة للمركز على مساحة ثلاثة أفدنة، تضم مسطحات خضراء ومتنزه للمواطنين، بجانب إقامة قاعة أفراح ودار مناسبات، وذلك لخدمه القرية والقرى المجاورة لها.
 
وفى سياق متصل، إنتهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، من تنفيذ حملة نظافة، وذلك بقص وتهذيب الاشجار ونخيل الدوم، وإزالة الحشائش الغريبة، ورفع المخلفات من شارع أرض الزراعيين أمام حى الأمل، و ذلك تحت إشراف قسم تحسين البيئة بالمركز.
 
وقال المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز الخارجة فى بيان له، أن رئاسة المركز تكثف من حملات النظافة والصيانة بصفة يومية على مستوى كافة الأحياء، ورفع كميات كبيرة من المخلفات، بالإضافة للاستجابة الفورية والسريعة لبلاغات الاعطال التى تصل لها، حيث يتم التعامل معها وإصلاح الأعطال فى اسرع وقت ممكن.
 
 
انشاء حديقة عامة بقرية ناصر بالخارجة
انشاء حديقة عامة بقرية ناصر بالخارجة

جانب من اعمال الحديقة
جانب من اعمال الحديقة

انشاء قاعة افراح ودار مناسبات
انشاء قاعة افراح ودار مناسبات

جانب من اعمال النظافة
جانب من اعمال النظافة

قص الاشجار وتهذيبها
قص الاشجار وتهذيبها

ازالة الحشائش الغريبة
ازالة الحشائش الغريبة

جانب من العمل
جانب من العمل
 

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