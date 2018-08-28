صحة الغربية تواصل حملاتها للكشف المبكر عن فيروس سى

وصرح الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية إنه تم عمل مسح طبى شامل لفيروس سى لجميع المرضى المحجوزين بكل الأقسام الداخلية بجميع المستشفيات وذلك لمن يتجاورز أعمارهم الثامنة عشر وجميع العاملين بالمنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان، حيث بلغ إجمالى العينات 93924 مقسمين إلى 52865 مريض و41059 عامل بالصحة من بينهم 12844 إيجابى و81080 سلبى أى نسبة الحالات الإيجابية 13.67% .

ووجه محافظ الغربية بتوفير جميع الأدوات اللازمة للفحص للاكتشاف المبكر لهذا المرض وتوفير العلاج وصرفه للمرضى بأقصى سرعة والمتابعة المستمرة للحالات المرضية.