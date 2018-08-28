شرطة باراجواى: سرقة 42 بندقية قتالية واستبدالها بأخرى بلاستيكية

اسونسيون (أ ش أ)

أعلنت الشرطة فى باراجواى سرقة 42 بندقية قتالية فى بلدة "كابياتا" تم استبدالها بآخرى بلاستيكية، ونقلت قناة "آر تى إل" اليوم الثلاثاء، عن الضابط "بنيامين سيغوفيا" قوله إنه أثناء عملية جرد تبين اختفاء البنادق، حيث لاحظ رجال الشرطة وجود اختلافات بين الأسلحة المذكورة وتلك التى يحملها الأشخاص الذين يواجهونهم.

ومن جانبه، أكد وزير الداخلية "إرنستو فيامايور" أن الشرطة تجرى تحقيقا بعد سرقة 42 بندقية قتالية من طراز "فال" واستبدالها بأسلحة وهمية، كما تسعى إلى تحديد تاريخ اختفاء الأسلحة، واصفا الحادث بـ"الخطر" لأن الأسلحة قد تقع بين أيدى عصابات إجرامية دولية.