سلطات مطار القاهرة تفتح الصالة الرئاسة استعدادا لمغادرة رئيس فيتنام

فتحت سلطات مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، صالة الاستراحة الرئاسية، استعدادا لمغادرة تران داي كوانج رئيس فيتنام، بعد زيارة لمصر استمرت 4 أيام.

وانتظمت الخدمات الأمنية والمرورية في الطرق المؤدية من وإلى المطار وسط تشديدات أمنية مكثفة، كما مشط خبراء المفرقعات محيط الصالة الرئاسية بأجهزة الكشف عن المعادن.

وشهد قصر الاتحادية أمس قمة مصرية فيتنامية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره تران داي كوانج، بحث خلالها الجانبان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والمضي قدما في الاستفادة من إمكانيات البلدين على مختلف الأصعدة.