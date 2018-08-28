سكرتير عام المنوفية يبحث الشكاوى والطلبات خلال لقاء خدمة المواطنين

عقد الدكتور أيمن مختار، سكرتير عام محافظة المنوفية، اللقاء الأسبوعى لخدمة المواطنين، ولبحث شكاوى وطلبات المواطنين بحضور مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام.

وتقدم أحد المواطنين من مركز شبين الكوم بشكوى لتضرره من المسئولين وطلب إعادة عرض على اللجنة العليا للتخطيط العمراني، وتقدم مواطن من مركز أشمون خلال اللقاء بطلب الموافقة على أستكمال اوراق ترخيص بناء مدرسة إعدادى بقرية جريس، وتضرر مواطن من مركز الشهداء من مسئولى الوحدة المحلية لعدم تنفيذ وقف قرار إزالة صادرة له، هذا وقد تقدمت مواطنة خلال اللقاء بتضررها من مطالبتها بمبلغ 500 جنيه مصاريف مدرسة.

وقد أحال السكرتير العام الطلبات والشكاوى إلى الجهات المختصة من رؤساء المراكز والمدن ومديرى مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة والمستشار القانونى والهندسى بالديوان العام لإبداء الرأى القانونى ولاتخاذ اللازم وسرعة البت فيها بتقارير عاجلة.

وأكد الدكتور أيمن مختار بأن هناك سياسية جديدة لتفعيل منظومة الشكاوى الالكترونية من خلال التطبيقات الحديثة (facebook-whatapp) وربطها بوزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء، وأنها وسيلة فعالة لاستجابة لشكاوى المواطنين ومن ثم اتخاذ الإجراءات الفورية لحلها مع تضافر كافة جهود الاجهزة التنفيذية بالمحافظة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والتيسير عليهم.