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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 12:57 م
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سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة يعلن عن مسابقة بحثية جديدة للطلاب المصريين

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 12:00 م
سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة يعلن عن مسابقة بحثية جديدة للطلاب المصريين سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة
كتبت رباب فتحى
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قال السفير الكورى الجنوبى فى مصر، يون يوشيول، إن العلاقات الثنائية بين مصر وكوريا تطورت للغاية وتعززت بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سيول عام 2016.

 

وأضاف أن مصر كانت حجر الأساس بالنسبة للمنطقة ولطالما عرفت بالتعددية والتسامح، ويمكننا أن نتعلم من بعضا البعض فهناك دروس اقتصادية مهمة يمكن تعلمها من كوريا الجنوبية وكذلك يمكن التعلم من القاهرة.

 

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمناسبة إعلان مسابقة لتقديم دراسة بحثية عن "سبل الارتقاء بالعلاقات المصرية-الكورية" فى عامها الثانى بحضور النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن الجمعية المصرية الكورية تلعب دورا كبيرا فى تعزيز العلاقات بين البلدين.

 

وأوضح أن المسابقة ستكون بمثابة جسرا ثقافيا بين الشعبين. 

 

وقال رئيس جمعية الصداقة المصرية الكورية، إن هذه المسابقة تعزز العلاقات الثقافية بين البلدين، موضحا أن الجمعية تأسست منذ 4 سنوات برئاسة سامح سيف اليزل وتعمل على تعزيز الروابط غير الرسمية أو تلك غير الحكومية. وأضاف أن الجانب الكورى حقق نجاحات فى قطاع التعليم والتصنيع ويمكن الاستفادة منها.

 

ومن جابنه، قال الدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالى الأسبق، إن هذه المسابقة للطلاب الجامعيين سواء الخريجين أو دارسى الدراسات العليا بهدف البحث عن سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

 

ودعا الطلاب للتعمق فى الدراسة والبحث لكتابة دراسة يمكن بالفعل الاستفادة منها، مثل الطاقة وقطاع التكنولوجيا وغيرها. وأوضح أن هناك لجنة علمية مشكلة من اساتذة لتقييم هذه الأبحاث لاختيار الورقة الناجحة.

 

ومن ناحية أخرى، قال النائب أسامة هيكل إن المسابقة تخضع لمعايير صارمة موحدة ويكون الفائز بقرار جماعى وحصل الفائز العام الماضى على فرصة للسفر إلى كوريا، موضحا أن سيول لديها باع طويل فى مجال التكنولوجيا.

 
 
سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة
سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة

سفير كوريا الجنوبية ندوة بالقاهرة
مؤتمر سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة
 

سفير كوريا الجنوبية
سفير كوريا الجنوبية

 


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