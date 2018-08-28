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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 01:32 م
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سعر اليورو اليوم الثلاثاء 28-8-2018 والعملة تسجل 20.83 جنيه بـ"الأهلى"

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 01:31 م
سعر اليورو اليوم الثلاثاء 28-8-2018 والعملة تسجل 20.83 جنيه بـ"الأهلى" يورو ـ أرشيفية
كتبت- هبة حسام
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تباين سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء 28-8-2018، بين البنوك وبعضها، حيث سجلت العملة الأوروبية فروقاً فى سعرها من بنك لآخر، وبحسب آخر تحديثات عدد مختلف من البنوك فى تعاملات منتصف الأسبوع، ننشر سعر اليورو الأوروبى والذى سجل 20.61 جنيه للشراء، و 20.83 جنيه للبيع فى تعاملات البنك الأهلى المصرى، منذ قليل، فيما جاء سعره فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:

 

سعر اليورو فى البنك المركزى

20.73 جنيه للشراء
20.88 جنيه للبيع
 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

20.61 جنيه للشراء
20.83 جنيه للبيع
 
 

سعر اليورو فى بنك مصر

20.64 للشراء
20.83 للبيع
 
 

سعر اليورو فى بنك البركة

20.59 جنيه للشراء
20.92 جنيه للبيع
 
 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

20.66  جنيه للشراء
20.93  جنيه للبيع
 
 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

20.72  جنيه للشراء
20.92  للبيع
 
 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

20.67 جنيه للشراء
20.86 جنيه للبيع
 
 
 

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