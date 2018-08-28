video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 03:07 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 28-8-2018 واستمرار ثبات العملة أمام الجنيه

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 02:01 م
سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 28-8-2018 واستمرار ثبات العملة أمام الجنيه الريال السعودى ـ أرشيفية
كتبت- هبة حسام
إضافة تعليق
واصل سعر الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات منتصف الأسبوع المصرفى اليوم الثلاثاء الموافق 28-8-2018، وعند سعر ختام تعاملات الأمس، ثبت سعر الريال السعودى، مسجلاً 4.74 جنيه للشراء، و 4.76 جنيه للبيع، فى تعاملات عدد من البنوك فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى.
 
 
وفيما يلى سعر الريال السعودى، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر، والتى سجل فروقاً طفيفة فيما بينها "من بنك لآخر"،  وذلك بعد أن بلغ متوسط سعره فى السوق المصرى، 4.75 جنيه للشراء، و 4.78 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزى المصرى.
 
 
 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى "متوسط سعر العملة فى السوق المحلى"

4.75 جنيه للشراء
4.78 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 

4.74 جنيه للشراء
4.76  جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.74 جنيه للشراء
 4.76 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.68 جنيه للشراء
4.82 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.72 جنيه للشراء
4.76  جنيه للبيع 
 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib 

4.73 جنيه للشراء
4.77 جنيه للبيع
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسعار العملات يوم الثلاثاء 28-8-2018 والتباين يسيطر على تعاملات منتصف الأسبوع

سعر الريال السعودى

سعر الريال

سعر الريال اليوم

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
هل يفوز محمد صلاح بجائزة أفضل مهاجم فى أوروبا؟.. 3 أسباب تجيب

هل يفوز محمد صلاح بجائزة أفضل مهاجم فى أوروبا؟.. 3 أسباب تجيب

وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة يسلمان رسالة السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا

وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة يسلمان رسالة السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا

4 أهداف يخطط لها الأهلى فى موقعة برج العرب الليلة.. رد الاعتبار أمام كمبالا سيتى بعد سقوط أوغندا.. الحفاظ على القمة والهروب من مواجهة الكبار.. تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا.. تقديم أداء قوى لمصالحة الجماهير

4 أهداف يخطط لها الأهلى فى موقعة برج العرب الليلة.. رد الاعتبار أمام كمبالا سيتى بعد سقوط أوغندا.. الحفاظ على القمة والهروب من مواجهة الكبار.. تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا.. تقديم أداء قوى لمصالحة الجماهير

"بأى ذنب قتلت".. أطباء الصحة النفسية يكذبون إدعاءات الأباء القتلة بالظروف الاقتصادية والانتقام.. الوسواس القهرى والفصام والصرع و المخدرات تدفع لقتل الأبناء.. ويقدمون روشتة تجنب أسباب العنف الأسرى

"بأى ذنب قتلت".. أطباء الصحة النفسية يكذبون إدعاءات الأباء القتلة بالظروف الاقتصادية والانتقام.. الوسواس القهرى والفصام والصرع و المخدرات تدفع لقتل الأبناء.. ويقدمون روشتة تجنب أسباب العنف الأسرى

التضامن تكشف عن عودة ثانى رحلات حجاج الجمعيات الأهلية اليوم

التضامن تكشف عن عودة ثانى رحلات حجاج الجمعيات الأهلية اليوم

أسرار جديدة لفقدان الوزن.. 4 نصائح لرجيم سريع للتخسيس فى 3 أشهر

أسرار جديدة لفقدان الوزن.. 4 نصائح لرجيم سريع للتخسيس فى 3 أشهر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة