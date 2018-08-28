سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 28-8-2018 واستمرار ثبات العملة أمام الجنيه

كتبت- هبة حسام

واصل سعر الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات منتصف الأسبوع المصرفى اليوم الثلاثاء الموافق 28-8-2018، وعند سعر ختام تعاملات الأمس، ثبت سعر الريال السعودى، مسجلاً 4.74 جنيه للشراء، و 4.76 جنيه للبيع، فى تعاملات عدد من البنوك فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى.

وفيما يلى سعر الريال السعودى، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر، والتى سجل فروقاً طفيفة فيما بينها "من بنك لآخر"، وذلك بعد أن بلغ متوسط سعره فى السوق المصرى، 4.75 جنيه للشراء، و 4.78 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزى المصرى.

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى "متوسط سعر العملة فى السوق المحلى"

4.75 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.74 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.74 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.68 جنيه للشراء

4.82 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.72 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.73 جنيه للشراء

4.77 جنيه للبيع