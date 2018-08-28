روسيا تعزز قواتها البحرية قبالة الساحل السورى

موسكو (رويترز)

أظهر تحليل لحركة الملاحة البحرية أن روسيا أرسلت عدة فرقاطات إلى البحر المتوسط عبر مضيق البوسفور وذلك فى إطار ما وصفته صحيفة روسية اليوم الثلاثاء، بأنه أكبر حشد للبحرية منذ تدخل روسيا فى الصراع السورى فى 2015.

وتأتى التعزيزات فى وقت من المعتقد فيه أن الرئيس السورى بشار الأسد حليف موسكو يدرس شن هجوم على إدلب، آخر منطقة كبيرة تسيطر عليها المعارضة المسلحة فى الشمال.

واتهمت روسيا الولايات المتحدة بحشد قواتها فى الشرق الأوسط استعدادا لتوجيه ضربة محتملة لقوات الجيش السورى.

وأظهرت صور لرويترز أن الفرقاطتين الأميرال جريجوروفيتش والأميرال إيسن أبحرتا عبر البوسفور صوب البحر المتوسط يوم السبت.

وفى اليوم السابق، جرى تصوير الفرقاطة بيتليفى وسفينة الإنزال نيكولاى فيلتشينكوف وهما تبحران عبر المضيق التركى الذى يربط بين البحرين الأسود والأبيض. كانت سفينة الصواريخ فيشنى فولوتشيك قد مرت عبر المضيق فى وقت سابق هذا الشهر.

وذكرت صحيفة إزفيستيا أن روسيا حشدت أكبر وجود عسكرى بحرى لها فى البحر المتوسط منذ أن تدخلت فى سوريا فى 2015.

وقالت إن القوة الروسية تضم عشر سفن معظمها مسلحة بصواريخ كروز من طراز كاليبر بعيد المدى، وأضافت أن المزيد فى الطريق وأنه تم إرسال غواصتين أيضا.