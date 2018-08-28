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روسيا تدعو أطفال العالم لزيارة مصر للمشاركة بتنظيم "الكامب الروسى الدولى"

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 09:03 م
روسيا تدعو أطفال العالم لزيارة مصر للمشاركة بتنظيم "الكامب الروسى الدولى" الكسي تيفانيان مع الاطفال المكرمين وأسرهم
كتب - محمود محيى
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وقع الاختيار على مصر لأول مرة لإقامة (الكامب الروسى الدولي) الذى تنظمه مؤسسة "روس اتوم" فى روسيا وداخل الدول التى تتعاون معها فى إنتاج الطاقة النووية، وأصبحت مصر من هذه الدول بعد توقيع الرئيسين عبد الفتاح السيسى وفلاديمير بوتين لاتفاقية الضبعة.

 

وجاء قرار اللجنة المنظمة لمؤسسة "روس اتوم" فى دعوة أطفال دول العالم إلى مصر لتنظيم الكامب الروسى الدولى فى الشتاء القادم، وجارى البحث عن المكان المناسب ما بين الاسكندرية وشرم الشيخ والغردقة، وسوف يتم التنظيم بالتعاون مع المركز الثقافى الروسى بالقاهرة.

 

وقال بيان للسفارة الروسية لدى مصر، إن هدف الكامب تمكين الأطفال من الاطلاع على الاتجاهات الحديثة فى الفن المعاصر واكتساب القدرة على تقرير المصير والكشف عن الذات، مما يجعل حياة الأطفال مشرقة ومشوقة ويمكنهم من تنمية مهاراتهم الشخصية من خلال دور الورش الفنية فى Animation والهندسة والابتكار والغناء والمسرح والرسم والتصوير الفوتوجرافى والرقص التعبيرى والرياضة.

 

ويشرف على تنفيذ البرنامج فريق عمل من المحترفين والأساتذة فى إطار المبادرة التعليمية لمشروع " مدرسة روس اتوم "

 

ومن جانبه قام الكسى تيفانيان مدير المركز الثقافى الروسى بالقاهرة بتكريم وفد الأطفال المصريين الذين شاركوا فى معسكر جونيوك الذى نظمته روسيا بمشاركة 85 طفلا من 10 دول، وضم الوفد المصرى 7 أطفال وهم " فارس طارق – عايدة رمضان – زياد رمزى – حبيبه شريف – مهرائيل وليد – فيلوباتير أسامة – أبانوب وليد وتحت اشراف شريف جاد مدير النشاط الثقافى بالمركز الروسي.


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