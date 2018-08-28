روحاني يؤكد أن كثيرين فقدوا الثقة فى مستقبل إيران

أ ش أ

أقر الرئيس الإيرانى حسن روحانى بأن "كثيرين فقدوا الثقة فى مستقبل بلاده"، وذلك عقب العقوبات الأخيرة التى فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن روحانى قوله ـ أمام البرلمان الإيرانى لدى استدعائه للإجابة عن أسئلة المشرعين بشأن تعامل حكومته مع المصاعب الاقتصادية ـ إن طهران ستهزم المسئولين فى البيت الأبيض المعادين لإيران وستتغلب على المصاعب الاقتصادية.

واعتبر الرئيس الإيرانى أنه من الخطأ تماما التصور بأن اليوم سيكون البداية لحدوث شرخ بين الحكومة ومجلس الشورى الإسلامى، مؤكدا أن أمريكا ستصاب بخيبة الأمل فى ختام اجتماع اليوم، وأوضح أننا لن نسمح لمجموعة من المسئولين الأمريكيين بتنفيذ مؤامراتهم ضد إيران.

وهذه هى المرة الأولى التي يستدعى فيها البرلمان روحانى، الذى يتعرض لضغوط من منافسيه المحافظين لتغيير حكومته، بعد تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة وتنامى المصاعب الاقتصادية.