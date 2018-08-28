رئيس جامعة جنوب الوادى يفتتح الدورة التدريبية الأولى بكلية العلاج الطبيعى

قنا - هند المغربى

افتتح الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، الدورة التدريبية الأولى والتى تنظمها كلية العلاج الطبيعى لمدة 3 أيام، تحت عنوان "علاج اضطرابات الأطراف السفلى من وجهات النظر المختلفة.

و أكد رئيس الجامعة على الدور المتميز الذى تقوم به كلية العلاج الطبيعى، رغم حداثة نشأتها، وإن هذه الدورة تساهم فى إعداد خريج متميز لديه الخبرات والمهارات التى يتطلبها سوق العمل، وأشاد بالتعاون الهادف بين كلية العلاج الطبيعى وكلية الطب.

و أكد الدكتور يوسف الغرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على دعم رئيس الجامعة لكل أنشطة قطاع خدمة المجتمع والوحدات ذات الطابع الخاص، وإن التدريب المتميز للخريجين يساهم فى إثراء دورهم فى المجتمع الخارجى.

وأشار الدكتور حمدى حسين عميد كلية الطب، إن الكلية تساهم مع جميع كليات القطاع الطبى بالجامعة، للمساهمة فى اكتمال التعاون مع المنظومة الطبية لخدمة أهالى جنوب الصعيد.

وأشار الدكتور أمير صالح عميد كلية العلاج الطبيعى، إن هذه الدورة تعد نشاط علمى متميز كنواة لإعداد خريج متميز قادر على العمل بمركز التأهيل المزمع انشاؤه كأول مركز تأهيل تابع لجامعة حكومية، وإن هذه الدورة يشارك فيه 200 متدرب، ويحاضر فيها لجنة من أساتذة جراحة العظام وكلية العلاج الطبيعى، وتتناول موضوعات عن تقنية علاج إضطرابات الأطراف السفلى، ويشرف على تنظيمها الدكتور وائل شندى وكيل الكلية، والدكتور محمود الشاذلى والعديد من أعضاء هيئة التدريس.

حضر افتتاح الدورة الدكتور محمود خضارى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد ابو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب واعضاء مجلس الجامعة.