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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 03:05 م
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رئيس جامعة القاهرة يتفقد إجراءات الكشف الطبى على الطلاب الجدد

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 02:30 م
رئيس جامعة القاهرة يتفقد إجراءات الكشف الطبى على الطلاب الجدد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
وائل ربيعى
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تفقد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، ظهر اليوم الثلاثاء، بمستشفى الطلبة لمتابعة الكشف الطبي للطلاب الجدد للعام الجامعي 2018-2019.

 
واطمأن الخشت، على سير إجراءات الكشف، والتقى عدد من الطلاب.
 
ويجرى الكشف اليوم للطلاب المقبولين فى كليتي الطب البشري وطب الأسنان فيما يجرى طلاب باقي الكلياتالكشف في خلال الأسبوع الجاري والمقبل.
 
 
ويبدأ الكشف اعتبارا من الساعة 9.30 صباحا وحتى الساعة 11.30 صباحا للطالبات، ومن الساعة 11.30 حتى الساعة 1.30 ظهرا للطلبة.
 
 
ووجه رئيس جامعة القاهرة، بتجهيز أماكن بمستشفى الطلبة لأولياء أمور الطلاب، مع مراعاة الأعداد الكبيرة لطلاب كليات التجارة والحقوق والآداب، وتقسيمهم على مجموعات للكشف الطبي، وفقًا للحروف الأبجدية.
 
 
 
كما وجه الخشت بضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب الجدد وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لهم، مشيرًا إلى أنه سيتم إنشاء ملف صحي لكل طالب من الطلاب الجدد يصاحبه طوالدراسته في الجامعة.
 

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جامعة القاهرة

الطلاب الجدد

الكشف الطبى




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