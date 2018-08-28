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رئيس جامعة الإسكندرية وسفير تنزانيا يبحثان إنشاء مستشفى لجراحة الأطفال

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 12:38 م
رئيس جامعة الإسكندرية وسفير تنزانيا يبحثان إنشاء مستشفى لجراحة الأطفال جانب من اللقاء
الإسكندرية- هناء أبو العز
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استقبل الدكتور عصام الكردى رئيس جامعـة الإسكندريـة صبـاح اليــوم،  السفير عيسى سليمان ناصور سفير تنزانيا بالقاهرة والوفد المرافق له لمناقشة سبل التعاون بين جامعة الإسكندرية والجامعات التنزانية وإمكانية مساهمة جامعة الإسكندرية فى تقديم الدعم والخدمات الاستشارية والبرامج التدريبية والتعليمية لطلاب تنزانيا.

وقدم السفير خلال اللقاء الشكر لجامعة الإسكندرية على القافلة الطبية التى نظمتها الجامعة لخدمة المجتمع التنزانى فى تخصص جراحة الأطفال خلال شهر يوليو الماضى، كما نقل رغبة حكومته للتعاون مع الجامعة فى إنشاء مستشفى لجراحة الأطفال فى زنزبار.

 ومن جانبه، هنأ رئيس الجامعة السفير الجديد بمناسبة توليه مهام منصبه، ورحب بالتعاون مع جامعات تنزانيا فى تقديم المنح الدراسية وفقاً لاحتياجات بلاده، وتنظيم برامج تدريبية مكثفة فى مجال التمريض فى تخصص جراحة الأطفال، ورحب أيضاً باستقبال الطلاب التنزانيين للدراسة فى البرنامج الدولى للتدريب بكلية الطب لإكتساب المهارات العلمية والعملية التى يحتاجونها .

 حضر اللقاء الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عبد العزيز قنصوه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ابراهيم رحاب مستشار رئيس الجامعة للشئون الافريقية.

 
 
 
 
 
 
 

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