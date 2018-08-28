رئيس بنك الإسكان والتعمير: رعاية 34 من أوائل الثانوية العامة خلال 3 سنوات

كتب- محمود طه حسين

وجه فتحى السباعى رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان والتعمير، التهنئة لطلاب الثانوية العامة المتفوقين، موضحا أن رعاية البنك للطلاب يأتى فى إطار دوره تجاه المسئولية المجتمعية.

وأضاف فتحى السباعى، خلال حفل تكريم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفتية دفعة 2017، 2018، بالتعاون مع بنك الإسكان والتعمير، أن رعاية البنك بدأ عام 2014، موضحا كل طالب يحصل على دعم مالى قدره 1000 جنيه شرط حصوله على تقدير جيد جدا وامتياز فى الجامعة.

وأوضح أن هناك 34 طالبا تم رعايتهم خلال الثلاث سنوات الماضية ضمن أوائل الثانوية العامة، لافتا أن البنك يسلم الطلاب جهاز لاب توب، إضافة إلى تكريم أوائل الشهادة الاعدادية.

يحضر الحفل الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، وهشام السنجرى رئيس قطاع الخدمات والأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأكد فتحى السباعى، أن البنك يوفر دفتر توفير لطلاب المدارس حيث يوجد قرابة نصف مليون جنيه فى هذه الدفاتر، موضحا أن البنك يتمنى أن تكون دفعة للطلاب.