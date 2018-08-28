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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 10:06 ص
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رئيس أوزبكستان يحول ديوان الرئاسة إلى إدارة

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 09:53 ص
رئيس أوزبكستان يحول ديوان الرئاسة إلى إدارة رئيس أوزبكستان شوكت ميرزييف
/أ ش أ/
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قام رئيس أوزبكستان شوكت ميرزييف بإعادة تشكيل ديوان الرئاسة وتحويله إلى إدارة.

وقال المتحدث باسم الإدارة الجديدة - فى تصريح خاص لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية - " أصدر الرئيس قرارا بإعادة تشكيل ديوان الرئاسة وتحويله إلى إدارة".

وأكد المتحدث أن الهيكل الجديد سينظم أنشطة رئيس الدولة ويراقب تنفيذ تكليفاته وقراراته، مضيفا أنه تم تعيين زينيلوبيدين الدينوف، الذى كان يترأس ديوان الرئاسة، رئيسا لهذه الإدارة، مضيفا أنه تم تغيير منصب المستشارين الحكوميين للرئيس إلى منصب المستشارين الرئاسيين ، و قال " الآن لن يقوم المستشارون بمراقبة عمل نواب رئيس الوزراء، بل سيعملون بالتعاون معهم".

يذكر أن أوزبكستان كانت إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتى السابق منذ عشرينيات القرن الماضى، وأعلنت استقلالها فى 31 أغسطس 1991.

 

 


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ديوان الرئاسة

رئيس أوزبكستان

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