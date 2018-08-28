دواوين الوزارات×24 ساعة.. الصحة تعلن ضخ 2.4 مليون عبوة أنسولين خلال أغسطس الجارى

إعداد محمود طه حسين

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء.

وزارة الصحة

وزيرة الصحة تعلن ضخ 2.4 مليون عبوة أنسولين خلال أغسطس الجارى

مكافحة الأمراض الكبدية: مصر أصبحت من أكبر الدول الرائدة فى علاج فيروس C

وزارة التموين

"التموين" تنتهى من صرف السلع المدعمة للمواطنين عن شهر أغسطس

التضامن

غادة والى: اليوم بدء عودة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية

وزارة الرى

9 جامعات تتنافس على أفضل 3 مشروعات تخرج للعرض بأسبوع القاهرة للمياه

الأوقاف

صور.. الأوقاف تبدأ توزيع لحوم الأضاحى على الأسر الأولى بالرعاية بالقاهرة والجيزة

صور.. الأوقاف تبدأ توزيع لحوم الأضاحى على الأسر الأولى بالرعاية بالقاهرة والجيزة

التعليم العالى

"التعليم العالى" لطلاب الشهادات العربية: اليوم آخر موعد تسلم ملفات التقديم



الزراعة

"الزراعة" تعلن بدء خطة استباقية لمسح واستكشاف الجراد الصحراوى الشهر المقبل

الهجرة

"الهجرة" تعلن تسجيل 53 كيانا مصريا فى مبادرة "سجل كيانك فى الخارج"