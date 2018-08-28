video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 06:55 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

دروس فى العامية المصرية للسفير البريطانى بالقاهرة.. تعرف عليها

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 06:48 م
دروس فى العامية المصرية للسفير البريطانى بالقاهرة.. تعرف عليها جون كاسن
كتب- هاشم الفخرانى
إضافة تعليق

داعب السفير البريطانى بالقاهرة جون كاسن المصريين من خلال استخدام العديد من الكلمات الدراجة بالعامية المصرية.

 

وقال "كاسن" :"اتعلمي من المصريين نفسهم شوية وهتعرفي ان: احسنت —> عفارم- فنجال شاي —> كباية شاي ياسطى - موافقة —> فل عليك".

 

جون كاسن
جون كاسن

 

يذكر أن كاسن سيغادر القاهرة الشهر المقبل بعد انتهاء فترة خدمته كسفير بريطانيا بالقاهرة لمدة 4 سنوات حيث وصل القاهرة فى عام 2014.

 

وتميزت فترة خدمة "كاسن" بالقاهرة بالتواصل الدائم مع المصريين إما عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى أو عن طريق التواجد فى الأماكن العامة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نصيحة كاسن لمديرة المركز الثقافى البريطانى: "خذى فلوكة بالنيل بيشغلوا مهرجانات وشحنة وشبرءة"

"ابن البلد" جون كاسن ينهى فترة عمله كسفير بريطانى فى مصر.. منح الدبلوماسية مفهوما جديدا وأصبح أشهر سفير بالقاهرة.. غازل الشباب بلغته العامية وخفة دمه على "تويتر".. ونجح فى الترويج للندن وعزز علاقتها بمصر

بعد 4 سنوات خدمة فى مصر.. "جون كاسن" بطل الدبلوماسية الشعبية يستعد للرحيل.. السفير البريطانى حاز على مليون متابع عبر تويتر.. استخدم العامية ورفض حصر تواصله مع النخبة فقط.. شجع سيد البلد.. وترك عشرات الإفيهات

جون كاسن فى "مؤتمر الوداع": مغادرتى مصر من أصعب الأشياء وفخور بفترة عملى هنا

جون كاسن يتوقع تصدر مصر مكانة مميزة حال الاستثمار فى المواهب

السفير البريطانى بالقاهرة

جون كاسن

مصر

ا خبار مصر

القاهرة

العمية المصرية




لا تفوتك
هل يفوز محمد صلاح بجائزة أفضل مهاجم فى أوروبا؟.. 3 أسباب تجيب

هل يفوز محمد صلاح بجائزة أفضل مهاجم فى أوروبا؟.. 3 أسباب تجيب

وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة يسلمان رسالة السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا

وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة يسلمان رسالة السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا

4 أهداف يخطط لها الأهلى فى موقعة برج العرب الليلة.. رد الاعتبار أمام كمبالا سيتى بعد سقوط أوغندا.. الحفاظ على القمة والهروب من مواجهة الكبار.. تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا.. تقديم أداء قوى لمصالحة الجماهير

4 أهداف يخطط لها الأهلى فى موقعة برج العرب الليلة.. رد الاعتبار أمام كمبالا سيتى بعد سقوط أوغندا.. الحفاظ على القمة والهروب من مواجهة الكبار.. تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا.. تقديم أداء قوى لمصالحة الجماهير

"بأى ذنب قتلت".. أطباء الصحة النفسية يكذبون إدعاءات الأباء القتلة بالظروف الاقتصادية والانتقام.. الوسواس القهرى والفصام والصرع و المخدرات تدفع لقتل الأبناء.. ويقدمون روشتة تجنب أسباب العنف الأسرى

"بأى ذنب قتلت".. أطباء الصحة النفسية يكذبون إدعاءات الأباء القتلة بالظروف الاقتصادية والانتقام.. الوسواس القهرى والفصام والصرع و المخدرات تدفع لقتل الأبناء.. ويقدمون روشتة تجنب أسباب العنف الأسرى

التضامن تكشف عن عودة ثانى رحلات حجاج الجمعيات الأهلية اليوم

التضامن تكشف عن عودة ثانى رحلات حجاج الجمعيات الأهلية اليوم

أسرار جديدة لفقدان الوزن.. 4 نصائح لرجيم سريع للتخسيس فى 3 أشهر

أسرار جديدة لفقدان الوزن.. 4 نصائح لرجيم سريع للتخسيس فى 3 أشهر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة