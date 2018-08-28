دروس فى العامية المصرية للسفير البريطانى بالقاهرة.. تعرف عليها

داعب السفير البريطانى بالقاهرة جون كاسن المصريين من خلال استخدام العديد من الكلمات الدراجة بالعامية المصرية.
وقال "كاسن" :"اتعلمي من المصريين نفسهم شوية وهتعرفي ان: احسنت —> عفارم- فنجال شاي —> كباية شاي ياسطى - موافقة —> فل عليك".
جون كاسن
يذكر أن كاسن سيغادر القاهرة الشهر المقبل بعد انتهاء فترة خدمته كسفير بريطانيا بالقاهرة لمدة 4 سنوات حيث وصل القاهرة فى عام 2014.
وتميزت فترة خدمة "كاسن" بالقاهرة بالتواصل الدائم مع المصريين إما عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى أو عن طريق التواجد فى الأماكن العامة.
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