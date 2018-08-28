video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 12:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 28/8/2018 بمحافظات مصر

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 12:00 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 28/8/2018 بمحافظات مصر درجات الحرارة
كتب – محمود راغب
إضافة تعليق
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
 
 
كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد متكاثرة على السواحل الشمالية مع فرصة سقوط الأمطار الخفيفة هناك وأن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
 
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط ، فمن المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة ويبلغ ارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .. أما حالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.
 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

 

 
 
 
 
الصغرى العظمى
 
 
 
 
 
القاهرة 25 34
 
 
وسط الدلتا 25 33  
 
 
الإسكندرية 27 31 
 
 
بلطيم 27 31        
 
 
مطروح 24 31     
 
 
السلوم 23 30       
 
 
سيوة 26 37         
 
 
بورسعيد 26 30    
 
 
دمياط 26 30       
 
 
العريش 24 31     
 
 
رفح 23 31         
 
 
الإسماعيلية 23 34 
 
 
السويس 24 33     
 
 
رأس سدر 25 36   
 
 
نخل 18 33         
 
 
نويبع 27 33        
 
 
طابا 25 34         
 
 
كاترين 16 32      
 
 
الطور 27 31       
 
 
شرم الشيخ 28 37  
 
 
الغردقة 28 37      
 
 
مرسى علم 28 34  
 
 
الفيوم 25 34        
 
 
بنى سويف 25 35 
 
 
المنيا 26 35        
 
 
أسيوط 23 34       
 
 
سوهاج 24 35      
 
 
قنا 25 36           
 
 
الأقصر 26 38     
 
 
أسوان 28 39       
 
 
أبوسمبل 28 39    
 
 
الوادى الجديد 28 38           
 
 
شلاتين 25 36      
 
 
ابو رماد 26 35     
 
 
راس حدربة 27 34
 
 
حلايب 27 34      
 
 
 
 
 
 
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي :

 

 
 
 
 
الصغرى العظمى
 
 
 
 
 
مكة المكرمة 30 43
 
 
المدينة 28 43      
 
 
الرياض 26 43     
 
 
المنامة 32 39      
 
 
أبوظبى 32 43     
 
 
الدوحة 32 40      
 
 
الكويت 31 46      
 
 
دمشق 17 34       
 
 
بيروت 26 30      
 
 
عمان 19 32        
 
 
القدس 20 29       
 
 
غزة 24 31         
 
 
بغداد 26 43        
 
 
مسقط 27 32       
 
 
صنعاء 14 27      
 
 
الخرطوم 27 38    
 
 
طرابلس 23 29     
 
 
تونس 20 30        
 
 
الجزائر 20 29
 
 
الرباط 19 27       
 
 
نواكشوط 25 33    
 
 
 
 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

 
 
 
 
الصغرى العظمى
 
 
 
 
 
أنقرة 18 36         
 
 
اسطنبول 24 30    
 
 
اسلام اباد 24 35   
 
 
نيودلهى 27 32     
 
 
جاكرتا 24 34      
 
 
بكين 22 29
 
 
كوالالمبور 24 34  
 
 
طوكيو 24 30      
 
 
أثينا 25 29          
 
 
روما 16 30         
 
 
باريس 16 27       
 
 
مدريد 18 33       
 
 
برلين 12 22        
 
 
لندن 14 21         
 
 
مونتريال 23 32     
 
 
موسكو 11 28      
 
 
نيويورك 26 34    
 
 
واشنطن 24 35     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حالة الطقس اليوم الاثنين 27/8/2018 فى مصر والدول العربية

حالة الطقس اليوم الأحد 26/8/2018 فى مصر والدول العربية

الطقس

اخبار الطقس

حالة الطقس

الطقس اليوم

درجات الحرارة

درجة الحرارة




لا تفوتك
الداخلية تعلن مقتل 5 عناصر إرهابية فى اشتباكات استهدفت أوكارهم بطريق سوهاج

الداخلية تعلن مقتل 5 عناصر إرهابية فى اشتباكات استهدفت أوكارهم بطريق سوهاج

السيسي: ناقشت مع رئيس فيتنام تعزيز العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية

السيسي: ناقشت مع رئيس فيتنام تعزيز العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية

حرب الفضاء بين واشنطن وموسكو.. ترامب يأمر بتشكيل "قوة فضائية".. وروسيا ترد بتطوير طائرات وأسلحة قادرة على تدمير الأقمار الصناعية.. مخاوف من تحويل الأقمار لأسلحة فتاكة .. وتاريخ المواجهة بدأ منذ عهد ريجان

حرب الفضاء بين واشنطن وموسكو.. ترامب يأمر بتشكيل "قوة فضائية".. وروسيا ترد بتطوير طائرات وأسلحة قادرة على تدمير الأقمار الصناعية.. مخاوف من تحويل الأقمار لأسلحة فتاكة .. وتاريخ المواجهة بدأ منذ عهد ريجان

ورطة الإخوان بعد فشل مخطط 31أغسطس "الحلقة الثالثة".. اليقظة الأمنية حالت دون تنفيذ الجماعة الإرهابية عدة عمليات نوعية ضد مؤسسات الدولة للتمهيد للفوضى.. يحيى القزاز ورائد سلامة قاما بإعادة إحياء حركة 6 إبريل

ورطة الإخوان بعد فشل مخطط 31أغسطس "الحلقة الثالثة".. اليقظة الأمنية حالت دون تنفيذ الجماعة الإرهابية عدة عمليات نوعية ضد مؤسسات الدولة للتمهيد للفوضى.. يحيى القزاز ورائد سلامة قاما بإعادة إحياء حركة 6 إبريل

رسميا.. الأهلى والعين فى السوبر الإماراتى.. فيديو

رسميا.. الأهلى والعين فى السوبر الإماراتى.. فيديو

اتحاد الكرة ينفى صدور أى خطابات بخصوص محمد صلاح

اتحاد الكرة ينفى صدور أى خطابات بخصوص محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة