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خبراء التزييف تحدد مصير مترجم ضبط بحوزته كارنيهات قضاة مزورة بالجمالية

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 12:00 ص
خبراء التزييف تحدد مصير مترجم ضبط بحوزته كارنيهات قضاة مزورة بالجمالية كلابش - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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كلفت نيابة الجمالية الجزئية برئاسة المستشار أحمد زيتون وإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام لنيابات غرب القاهرة، خبراء التزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعي بفحص المضبوطات في واقعة القبض على مترجم وبحوزته كارنيهات قضاة مزورة، وإعداد تقرير فني بها. 

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة. 
 

تعود تفاصيل القضية عندما تمكنت قوة أمنية من رجال مباحث تأمين المزارات السياحية، والمعينين بخدمة أرتكاز الأزهر، بمنطقة الجمالية، من القبض على "حامد م م" 57 سنة، مترجم، والسابق إتهامة فى 4 قضايا أخرهم "أموال عامة"  والمطلوب التنفيذ عليه فى قضيتين "تبديد" بإجمالى حبس سنتين و3 أشهر.

 ومن خلال الفحص تم ضبط بحوزته بطاقة تحقيق شخصية بإسم "محمود م م" (مستشار) نائب رئيس محكمة النقض "منسوب صدورها للمجلس الأعلى للقضاء"، بطاقة تحقيق شخصية بإسم "محمود م م" (مستشار ) بمحكمة النقض "منسوب صدورها لنادى القضاة "، كارنية عضوية نادى القضاة باسم المستشار محمود م م ( رئيس محكمة )، كارنية عضوية إدارة الرعاية الصحية باسم "محمود م م" ( الوظيفة رئيس محكمة ) " منسوب صدورها لنادى القضاة "، بطاقة تحقيق شخصية بإسم "محمود م م" ( الوظيفة رئيس محكمة) " منسوب صدورها لنادى القضاة "، وجميعها مزورة ومثبت بها صورته الشخصية.

 

وبمواجهته اعترف بانتحال صفة مستشار، وأقر بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص "عماد الخنصر" ومقيم فى محافظة الشرقية مقابل مبلغ 1000 جنية، واعترف باستخدامه المضبوطات فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على إلحاقهم بوظائف مختلفة مقابل التحصل منهم على مبالغ مالية.

 

وأثناء مناقشته عرض مبلغ مالى 1500 على الضابط كرشوة مقابل عدم اتخاذ الإجراءات القانونية قبله، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق .

 

 


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