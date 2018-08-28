حملة مكبرة على النظافة والإشغالات تستمر أسبوعًا بمنشأة القناطر فى الجيزة

أكد المهندس عبد الحكيم خطاب، رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر بالجيزة، أن المدينة بدأت حملة على النظافة والإشغالات تستمر لمدة أسبوع وتهدف لرفع الإشغالات بالطرق ومستوى النظافة.

وأضاف رئيس مدينة منشأة، لـ"اليوم السابع"، أن أول يوم للحملة استهدف مدخل كوبرى محمد على فى الجهة التابعة لزمام المدينة، وكذلك الشوارع الرئيسية والمزدحمة. وأكد عبد الحكيم خطاب، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى موظف يقصر فى عمله أو يتغيب عنه أو يتهاون فى التعامل مع أى مخالفة.