حصاد الأخبار.. إعلان نتيجة الثانوية العامة دور ثان بنسبة نجاح 89.4%

كتبت سارة الباز

خلال الساعات الماضية، جرت أحداث وتداولت أخبار كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم





اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة

الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم

محمد سعفان وزير القوى العاملة

الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى

غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى

التعليم تبدأ إنشاء مدرسة يابانية على مساحة 19 ألف متر بالعاصمة الإدارية

المدارس اليابانية

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

المترو

الشمس

الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى

الدكتور عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

البابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

الدكتور هشام عرفات وزير النقل

الدكتور يسرى هاشم رئيس جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة

قش الأرز

المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب بالقليوبية

الفضاء الخارجى

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء



الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم

الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة