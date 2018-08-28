video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 05:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

حصاد الأخبار.. إعلان نتيجة الثانوية العامة دور ثان بنسبة نجاح 89.4%

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 05:47 م
حصاد الأخبار.. إعلان نتيجة الثانوية العامة دور ثان بنسبة نجاح 89.4% مجلس الوزراء - أرشيفية
كتبت سارة الباز
إضافة تعليق

خلال الساعات الماضية، جرت أحداث وتداولت أخبار كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

"التعليم" تعلن نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة غدا بالمدارس
 

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم 

 

محافظة الجيزة تنظم 3 معارض لمستلزمات المدارس بأسعار مخفضة


اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة 

 

الرى تنفذ حملة مكبرة لإزالة التعديات المقامة على نهر النيل ببنى سويف
 

الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى 

 

"التعليم العالى" تنفى تقليل مدة الدراسة بطب الفم والأسنان لـ4 سنوات
 

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم 

 

وزارة القوى العاملة تنفى انحسار وتراجع الطلب على العمالة المصرية بالخارج
 

محمد سعفان وزير القوى العاملة 

 

التموين تنفى فقدان المواطنين حصتهم اليومية من الخبز حال عدم صرفها يوميا
 

الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية 

 

"الصحة" تعلن ارتفاع أعداد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 55 حالة
 

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان 

 

خلال رئاسته لجلسة بالأسبوع العالمى للمياه بالسويد..

وزير الرى يحذر من فقدان 200 ألف فلاح عملهم بسبب نقص المياه المتجددة

الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى 

 

التضامن تكشف عن عودة ثانى رحلات حجاج الجمعيات الأهلية اليوم
 

غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى 

 

التعليم تبدأ إنشاء مدرسة يابانية على مساحة 19 ألف متر بالعاصمة الإدارية

المدارس اليابانية 

 

3 مصادر لتغذية العاصمة الإدارية الجديدة بالمياه.. تعرف عليها
 

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان 

 

وزيرة الصحة: منظومة التأمين الصحى الجديد إجبارية لكل المصريين
 

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان 

 

القومية للأنفاق: انتهاء تنفيذ مترو هارون- نادى الشمس وتشغيله أكتوبر المقبل

المترو 

 

أستاذة فلك: العمر الافتراضى للشمس 10 مليارات سنة باقى منهم 5
 

الشمس 

 

صور.. "الرى": إزالة أكبر المراسى المخالفة على النيل بجزيرة الزمالك
 

الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى 

 

عثمان الخشت: جامعة القاهرة خالية من فيروس سى خلال 8 أشهر
 

الدكتور عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة 

 

البابا تواضروس يستقبل المشاركين بملتقى شباب العالم قبل زيارتهم للأهرامات
 

البابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية 

 

وزيرة الصحة تبحث مع شركات الدواء تذليل المعقوقات لزيادة الصادرات لأفريقيا
 

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان 

 

النقل تكشف حقيقة تعطل قطار 912 الإسكندرية- القاهرة بوزير النقل
 

الدكتور هشام عرفات وزير النقل 

 

طالب صيدلة بجامعة هليوبوليس يحصد المركز الأول بمسابقة دولية فى الأرجنتين
 

الدكتور يسرى هاشم رئيس جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة
 

البيئة: الفلاح عرف قيمة قش الأرز.. و19 مشروعا للاستفادة من مخلفات الزراعة
 

قش الأرز 

غدا.. انقطاع المياه عن بنها بالكامل لمدة ٨ ساعات بسبب أعمال غسيل الشبكات

المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب بالقليوبية

 
 

فيديو..تعرف على أسباب وجود فراغات ضخمة في الفضاء

الفضاء الخارجى 

 

الجريدة الرسمية تنشر قرار تحويل عاملين بالإدارة العليا لتوزيع الكهرباء صفة مأمور الضبط القضائى
 

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء 
 

أولياء أمور يطالبون بإنشاء مدرسة أو فصل للمكفوفين بكل منطقة
 

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم 

 

"الزراعة ": نشر أصناف جديدة للفول البلدى عالية الإنتاجية الموسم الجديد
 

الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة 

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرة السياحة بملتقى شباب الكنيسة القبطية: نمد جسورا مع العالم ليتعرف على المصريين

وزير زراعة السودان يوافق على مراجعة حظر استيراد المنتجات الزراعية المصرية

الزراعة

الاسكان

الحجاج

النقل

الرى




لا تفوتك
هل يفوز محمد صلاح بجائزة أفضل مهاجم فى أوروبا؟.. 3 أسباب تجيب

هل يفوز محمد صلاح بجائزة أفضل مهاجم فى أوروبا؟.. 3 أسباب تجيب

وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة يسلمان رسالة السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا

وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة يسلمان رسالة السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا

4 أهداف يخطط لها الأهلى فى موقعة برج العرب الليلة.. رد الاعتبار أمام كمبالا سيتى بعد سقوط أوغندا.. الحفاظ على القمة والهروب من مواجهة الكبار.. تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا.. تقديم أداء قوى لمصالحة الجماهير

4 أهداف يخطط لها الأهلى فى موقعة برج العرب الليلة.. رد الاعتبار أمام كمبالا سيتى بعد سقوط أوغندا.. الحفاظ على القمة والهروب من مواجهة الكبار.. تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا.. تقديم أداء قوى لمصالحة الجماهير

"بأى ذنب قتلت".. أطباء الصحة النفسية يكذبون إدعاءات الأباء القتلة بالظروف الاقتصادية والانتقام.. الوسواس القهرى والفصام والصرع و المخدرات تدفع لقتل الأبناء.. ويقدمون روشتة تجنب أسباب العنف الأسرى

"بأى ذنب قتلت".. أطباء الصحة النفسية يكذبون إدعاءات الأباء القتلة بالظروف الاقتصادية والانتقام.. الوسواس القهرى والفصام والصرع و المخدرات تدفع لقتل الأبناء.. ويقدمون روشتة تجنب أسباب العنف الأسرى

التضامن تكشف عن عودة ثانى رحلات حجاج الجمعيات الأهلية اليوم

التضامن تكشف عن عودة ثانى رحلات حجاج الجمعيات الأهلية اليوم

أسرار جديدة لفقدان الوزن.. 4 نصائح لرجيم سريع للتخسيس فى 3 أشهر

أسرار جديدة لفقدان الوزن.. 4 نصائح لرجيم سريع للتخسيس فى 3 أشهر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة