حصاد الأخبار.. إعلان نتيجة الثانوية العامة دور ثان بنسبة نجاح 89.4%

خلال الساعات الماضية، جرت أحداث وتداولت أخبار كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.
"التعليم" تعلن نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة غدا بالمدارس
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
محافظة الجيزة تنظم 3 معارض لمستلزمات المدارس بأسعار مخفضة
اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة
الرى تنفذ حملة مكبرة لإزالة التعديات المقامة على نهر النيل ببنى سويف
الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى
"التعليم العالى" تنفى تقليل مدة الدراسة بطب الفم والأسنان لـ4 سنوات
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
وزارة القوى العاملة تنفى انحسار وتراجع الطلب على العمالة المصرية بالخارج
محمد سعفان وزير القوى العاملة
التموين تنفى فقدان المواطنين حصتهم اليومية من الخبز حال عدم صرفها يوميا
الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
"الصحة" تعلن ارتفاع أعداد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 55 حالة
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
خلال رئاسته لجلسة بالأسبوع العالمى للمياه بالسويد..
وزير الرى يحذر من فقدان 200 ألف فلاح عملهم بسبب نقص المياه المتجددة
الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى
التضامن تكشف عن عودة ثانى رحلات حجاج الجمعيات الأهلية اليوم
غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
التعليم تبدأ إنشاء مدرسة يابانية على مساحة 19 ألف متر بالعاصمة الإدارية
المدارس اليابانية
3 مصادر لتغذية العاصمة الإدارية الجديدة بالمياه.. تعرف عليها
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان
وزيرة الصحة: منظومة التأمين الصحى الجديد إجبارية لكل المصريين
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
القومية للأنفاق: انتهاء تنفيذ مترو هارون- نادى الشمس وتشغيله أكتوبر المقبل
المترو
أستاذة فلك: العمر الافتراضى للشمس 10 مليارات سنة باقى منهم 5
الشمس
صور.. "الرى": إزالة أكبر المراسى المخالفة على النيل بجزيرة الزمالك
الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى
عثمان الخشت: جامعة القاهرة خالية من فيروس سى خلال 8 أشهر
الدكتور عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
البابا تواضروس يستقبل المشاركين بملتقى شباب العالم قبل زيارتهم للأهرامات
البابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية
وزيرة الصحة تبحث مع شركات الدواء تذليل المعقوقات لزيادة الصادرات لأفريقيا
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
النقل تكشف حقيقة تعطل قطار 912 الإسكندرية- القاهرة بوزير النقل
الدكتور هشام عرفات وزير النقل
طالب صيدلة بجامعة هليوبوليس يحصد المركز الأول بمسابقة دولية فى الأرجنتين
البيئة: الفلاح عرف قيمة قش الأرز.. و19 مشروعا للاستفادة من مخلفات الزراعة
قش الأرز
غدا.. انقطاع المياه عن بنها بالكامل لمدة ٨ ساعات بسبب أعمال غسيل الشبكات
المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب بالقليوبية
فيديو..تعرف على أسباب وجود فراغات ضخمة في الفضاء
الفضاء الخارجى
الجريدة الرسمية تنشر قرار تحويل عاملين بالإدارة العليا لتوزيع الكهرباء صفة مأمور الضبط القضائى
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
أولياء أمور يطالبون بإنشاء مدرسة أو فصل للمكفوفين بكل منطقة
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
"الزراعة ": نشر أصناف جديدة للفول البلدى عالية الإنتاجية الموسم الجديد
الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة
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