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حبس شقيقان 4 أيام لقتلهما عامل لقيامه بعلاقة غير مشروعة مع شقيقتهما بقليوب

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 12:04 م
حبس شقيقان 4 أيام لقتلهما عامل لقيامه بعلاقة غير مشروعة مع شقيقتهما بقليوب حبس - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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قررت نيابة قليوب، برئاسة المستشار أحمد الجيلانى، حبس شقيقان 4 أيام على ذمة التحقيقات لقتلهما عامل، لقيامه بعلاقة غير مشروعة مع شقيقتهما .

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، تلقى بلاغا من المقدم هيثم حجاج مأمور مركز قليوب، بورود بلاغ من أسرة "ع. س. م" يفيد تغيبه عن المنزل، وتحرير محضر ملحق بالواقعة برقم 3302 وأفادوا بمواصفاته التقريبية وملابسه التى كان يرتديها أثناء خروجه من منزله.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء علاء فاروق مدير المباحث، وبعد 3 أشهر، تبلغ لمديرية أمن القليوبية بلاغا من قوات أمن الغربية مفاده العثور على جثة بالمياه بالقرب من مدينة طنطا، بنفس المواصفات التقريبية التى أدلت بها أسرة المجنى عليه وباستدعائهم تعرفوا عليه.

وتوصلت التحريات أن المتهمين هم "ع. إ" وشقيقه "أنور. إ" و شقيقتهما "س. إ" وتبين أن المجنى عليه كان على علاقة غير شرعية بالثالثة، وحينما وجده المتهمان الأول والثانى يمارس الرذيله مع شقيقتهما قتلوه وألقيا بجثته بترعة بمحافظة الغربية للتخلص منه، تم ضبط المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة، تحرر محضر بالواقعة وأحيلا المتهمان للنيابة التى أصدرت قرارها السابق. 

 


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