جنوب الوادى تطلق فاعليات منتدى" التنوير فى مواجهة التطرف"

قنا – هند المغربى

أطلقت جامعة جنوب الوادى فعاليات منتدى جامعة جنوب الوادى الثانى للشباب تحت عنوان "التنوير فى مواجهة التطرف" بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بقنا برعاية اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا والدكتور عباس منصور رئيس الجامعة

ومن جانبه أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، أن جامعة جنوب الوادى تعد منارة للصعيد، وأضافت كثيراً إلى محافظات الجنوب، وأن كل ما يتم من أجل الشباب ومستقبلهم، وهم القوة التى نفخر بها، وأن المجتمع الذى يملك هذه القوة هو القادر على التقدم بين الأمم، مشيراً إلى أن هذا المنتدى يعد أحد الجهود المبذولة فى مواجهة التطرف والإرهاب، ويعد من جهود الدولة لتحرير الشباب من هذا الفكر، وأن هذا الدور منوط به الجميع وعليهم نشر قيم التسامح وقبول الآخر وتحقيق قيم المواطنة، وأنه لا يمكن لنا كشعب صاحب التاريخ والحضارة أن نقف موقف المتفرجين ومكتوفى الأيدى أمام ما يدبر من مؤامرات، لأن مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم، وأهم سلاح نواجه به الإرهاب هو سلاح الإنجازات والعمل.

وأوضح محافظ قنا إنجازات المحافظة والمشروعات التنموية بها فى كل المجالات .

وأكد الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة، أن الشباب هم قادة البلاد فى المستقبل، ونريد أن تصلهم الصورة الصحيحة للتعرف على ما يدور حولهم ويحاك ضدهم، وأن كل ما يحدث نتيجة نقص المعلومات وتزييفها ونشر الشائعات، وأن على الشباب الذين يغرر بهم أن ينتبهوا للبلاد التى خربت من يتحكم فى مصائرها الآن هل هم أبناؤها، أم من الخارج، ووجه نصيحته للشباب ألا يجعلوا من أنفسهم أضحوكة لمن يسرق خيراتنا ويحرمها علينا وهذا يستدعى من الشباب، أن يفكر فى المعلومات المضللة، وأكد رئيس الجامعة أن مصر آمنة، وأم الدنيا ليست من فراغ إنما بأهلها وحضارتها العريقة، وأنه يجب أن نعتز بمصريتنا وحضارتنا وتاريخنا ونتفهم ما يدور حولنا ولا نعطى فرصة لمن لا يريد الخير لنا .

وأكد اللواء هشام الحلبى الخبير الاستراتيجى والمستشار بأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية فى محاضرته عن العمليات النفسية وهى الحرب الموجهة إلى مصر الآن، وإلى المدنيين، وتهدف للتأثير على آراء وانفعالات وسلوك الأفراد والجماعات (سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وعسكرياً) وهى حرب مستمرة فى جميع الأوقات فى السلم والتوتر والحرب، مشيراً إلى أن هذه الحرب تطورت باستخدام التكنولوجيا سواء من خلال القنوات الفضائية أو الأنترنت، وقد أعطت التكنولوجيا إمكانية الوصول إلى الشريحة التى يستهدفها أعداء البلاد، مؤكدا أن العمليات النفسية تريد أن تقتل فى المواطن وخاصة الشباب القدرة على الصمود والتحدى كما أنها تضخم المشكلات حتى تقنع الشباب بترك أوطانهم ، كما أن العمليات النفسية توجه لغير المصريين حتى تضر بالمصريين ، واأد الخبير العسكرى ضرورة عدم تصديق الشائعات وسؤال أهل الثقة عما يبث من أخبار .

وأكد الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن هذا المنتدى بدأته الجامعة فى العام الماضى، وتواصل هذا العام مسيرتها التنويرية فى مواجهة التطرف، مشيراً أنه مادام لدينا قوات مسلحة، وشرطة باسلة وشباب مستنير فلن تنحنى مصر أبداً، مؤكداً للشاب أن التنوير يعنى إعمال العقل دون توجيهه من الغير، وأن يكون فى مصلحة البشر، مؤكداً أن الشباب أمانة فى أعناق جميع مؤسسات الدولة ، وأن الشباب المتطرف ليس خطراً على نفسه، فقط وإنما على الوطن ، وأن دور الشباب المستنير هو وأد الشائعات التى يراد بها هدم مصر، وأن دورهم ودورنا جميعاً هو إعمال التنوير .

وتحدث الأستاذ عبد الرحيم أبو زيد وكيل مديرية الشباب والرياضة بقنا، عن دور قوافل التنوير فى النهوض بالشباب ودور جامعة جنوب الوادى، التى تقوم بقوافل التنوير فى كل المجالات

شهدت الندوة كلمات الشيخ عبد الله حارس ممثل وزارة الأوقاف، عن نعمة الفهم الصحيح وكلمة القمص أمونيس وكيل مطرانية قنا لأقباط الأرثوذكس، عن أعمال الخير فى مواجهة التطرف .

كما تم تقديم فيلم تسجيلى عن " التنمية فى محافظة قنا وجامعة جنوب الوادى فى مواجهة الإرهاب " من إعداد الدكتور على الدين القصبى منسق الأنشطة الطلابية

شهد الندوة اللواء محمد عويضة رئيس جهاز المخابرات العامة لجنوب الصعيد والبحر الأحمر، والدكتور محمود خضارى معلة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور يوسف الغرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعمداء كليات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، وعمر موسى وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا، ورجال الدين الإسلامى والمسيحى، ووكلاء الوزارة والقيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة قنا، وعدد كبير من الشباب .