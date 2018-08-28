جامعة الزقازيق تعقد اجتماعا لبحث الاستعداد لاستقبال العام الجامعى الجديد

الشرقية - حمدى عبد العظيم

عقدت اليوم جامعة الزقازيق اجتماعا موسعا تحت رعاية الدكتور خالد عبد البارى رئيس الجامعة برئاسة الدكتور عبد الله عسكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وحضور عبد الحليم شاكر أمين عام الجامعة ولمياء كمال عبد المطلب الأمين المساعد لشئون البيئة ومديرى عموم الكليات.

وخلال الاجتماع قال الدكتور عبد الله عسكر أن الجامعة الزقازيق بمختلف كلياتها ومعاهدها وإداراتها تواصل الانتهاء من استعداداتها لاستقبال العام الجامعى الجديد.

بكل امكانياتها للاشتراك فى مبادرة السيد رئيس الجمهورية لاختيار أفضل وأجمل جامعة لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى مشيراً إلى أنه يتم تنفيذ خطة متكاملة مع بدء العام الدراسى تشمل صيانة المنشآت والمبانى والمعامل والقاعات الدراسية بالتعاون مع الإدارة الهندسية، مضيفا أن الخطة تتضمن إشراك الطلاب فى تجميل وتنظيف الحرم الجامعى وتجهيز أماكن استقبال الطلاب الجدد وإقامة المعارض الفنية للتعريف بالكليات والخدمات والأنشطة الطلابية المقدمة وغيرها بما يساهم فى تأقلم الطلاب الجدد واندماجهم سريعا داخل المجتمع الجامعى.