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توصيل شبكات ألياف ضوئية لتوصيل الإنترنت لـ35 مدرسة بالأقصر

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 11:12 ص
توصيل شبكات ألياف ضوئية لتوصيل الإنترنت لـ35 مدرسة بالأقصر شبكة الإنترنت - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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كشف المهندس محمد ربيع مدير عام منطقة تليفونات الأقصر، أنه فى اطار العمل بمشروع مد شبكات الألياف الضوئية "الفايبر" للمدارس ضمن خطة تطوير التعليم قبل الجامعى باستخدام أجهزة التابلت بالأقصر، تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال فى 24 مدرسة بشكل كامل، وذلك طبقاً للمخطط الزمنى المقرر للتنفيذ.
 
وأوضح المهندس محمد ربيع – في بيان صحفي - أنه تم تنفيذ الخدمة فى 5 مدارس ضمن قسم الأقصر، ومدرستين بمركز أرمنت، و9 مدارس بمركز إسنا، ومدرستين بمركز الأقصر، ومدرستين بمركز الزينية، و3 مدارس بمركز القرنة، ومدرسة بمركز طيبة الجديدة.
 
وأضاف مدير عام منطقة التليفونات، أنه من المقرر أن يتم تنفيذ الأعمال فى 11 مدرسة أخرى، وذلك عقب استخراج التصاريح اللازمة للعمل من الرى ، والهيئة العامة للطرق والكبارى، ليصبح إجمالى المدارس المقرر توصيل الخدمة بها 35 مدرسة موزعين على مستوى مدن ومراكز محافظة الأقصر.
 
الجدير بالذكر، أن مشروع إدخال خدمة الانترنت للمدارس يأتى في ضوء الرؤية التعليمية لوزارة التربية والتعليم في النهوض بالتعليم المصري، من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعلم.
 
 
 
 

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