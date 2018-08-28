توزيع طن لحوم على أسر برامج تكافل وكرامة بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

صرح الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية عن وصول 1 طن لحوم من مؤسسة التكافل الاجتماعى التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية، ومن المقرر توزيعهم على أسر برامج تكافل وكرامة التابعة للمديرية، حيث تتولى مديرية التموين بالمنوفية عملية تقطيع وتقسيم وحفظ اللحوم وذلك تحت إشراف مديرية الطب البيطرى.

وتقسم اللحوم بمعدل 2 كيلو جرام فى كل عبوة لكل أسرة من المقيدين فى برنامج تكافل وكرامة، والتى سبق اجراء الكشف الطبى عليها والت أكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

يأتى هذا فى إطار جهود مشروع تكافل وكرامة بكافة أنحاء المحافظة لحماية الطبقات الفقيرة والأكثر احتياجا وتحقيق مبادئ العدالة والشفافية من أجل وصول الدعم إلى مستحقيه.

من ناحية أخرى، أعلن الدكتور نور السبكى مدير وحدة الجودة بكلية الآداب جامعة المنوفية ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث أن أقسام المكتبات واللغة الألمانية والفلسفة والجغرافيا بالكلية قدمت دراسات ذاتية للحصول على الاعتماد والجودة للعام الجامعى 2018-2019.

وأشار أن هذه الدراسات تمر بثلاث مراحل للحصول على الاعتماد وهى المراجعة الداخلية لمعرفة مدى استيفاء أوراق الدراسات لمعايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد المنصوص عليها فى دليل الهيئة، ثم القيام بزيارات ميدانية للأقسام للمعاينة على أرض الواقع، وذلك فى بداية أكتوبر القادم والمرحلة الأخيرة رفع التقرير للهيئة.