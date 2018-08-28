تنفيذ 860 حكم وضبط 99 هاربًا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية، حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من تنفيذ 860 حكمًا متنوعًا منها 613حكمًا جزئيا و180 حكم غرامات و34 حكم مستأنف ،32 حكم مخالفات وهارب من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 10400 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 99 متهمًا هاربا محكومًا عليه وتم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.