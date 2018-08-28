تنظيم مهرجان الجرى للشباب والفتيات لـ350 مشاركًا الجمعة القادمة بسوهاج

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن قيام مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، بتنظيم مهرجان الجرى للشباب والفتيات لـ 350 مشارك للمرحلة السنية من 15 وحتى 25 سنة يوم الجمعة القادم 31 اغسطس الجارى، وذلك فى إطار خطة المحافظة للتشجيع على ممارسة الرياضة بالتعاون مع الشباب والرياضة لتنمية مهارات الشباب الرياضية واكتشاف الموهوبين.

و أكد عبد المنعم فى بيان له، على دعم الرياضة والرياضيين بسوهاج، وخاصة ابناء المحافظة الموهوبين، وتقديم كافة اوجه الدعم من الاجهزة التنفيذية بالمحافظة لإنجاح المهرجان، مشيرا ان المحافظة لا تألو جهدا فى سبيل تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة، من اجل بناء مجتمع ينعم أفراده بحياة صحية سليمة، وتحسين الصحة العامة لأجيال المستقبل، لدعم جهود الدولة وقيادتها السياسية فى الوصول إلى رؤية مصر 2030.

ومن جانبه، أوضح كمال ابو ضيف وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، أن مهرجان الجرى يبدأ فى الساعة العاشرة صباح يوم الجمعة القادم، بداية من أمام المدينة الطبية بمدينة العرائس ونهاية بإستاد سوهاج الرياضي، مشيرا ان مهرجان الجرى للشباب والفتيات، يأتى برعاية محافظ الإقليم ووزير الشباب والرياضة كمشاركة فاعلة من مديرية الشباب والرياضية.