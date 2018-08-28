تفاصيل زيادة الـ10% علاوة بـ45 شركة للأجر الأساسى للعمال بالعاشر

كتبت – منال العيسوى

حصل "اليوم السابع" على قائمة الشركات التى وقعت اتفاقية العمل الجماعية بمنح علاوة خاصة للموظفين والعاملين بالدولة بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم، واللاتى وقعت بروتوكولا فى حضور وزير القوى العاملة الدكتور محمد سعفان خلال الفترة الماضية .

ومن خلال قائمة الشركات ونسب الزيادات فيها والتى بدأت بحد أدنى 180 جنيها إلى 1000 جنيه شهريا، طبقا لحجم المرتبات ونسبة عدد العمالة فى كل منشأة، حيث إنه من ضمن الشركات التى وقعت على زيادة العلاوة منشآت يصل عدد العمالة فيها 30 عاملا، بينما كانت هناك شركات عدد العمالة فيها التى تستحق الزيادة يصل لـ 2500 عامل .

وشملت قائمة أسماء الشركات 5 شركات سجاد، وجمعية المستثمرون التى يصل عدد العمالة فيها 30 عاملا بزيادة 200 جنيه كحد أدنى و500 جنيه كحد أقصى، فيما جاءت 4 شركات فى صناعة المحولات الكهربائية بحد أدنى 200 جنيه لـ400 جنيه كحد أقصى، وعدد العمال 2254 عاملا، فيما وقعت 5 شركات صناعات غذائية فى اللحوم والدواجن والعصائر تضمنت زيادة لـ 1670عاملا، و6 شركات صناعات نسيجية تراوحت الزيادة من 200 الى 1000 جنيه، لـ 4560 عاملا، و4 شركات صناعات دوائية بزيادة من 200 إلى 400 جنيه لـ 5600 عامل، و3 شركات صناعات ورقية، بزيادة من 200 الى 1000 جنيه بعدد عمال 2028 عاملا.

كما شملت قائمة الشركات بعض مدارس اللغات والمدارس الخاصة وشركات للخيوط والورق والصباغة ومؤسسات مجتمع مدنى وشركات فى مختلف التخصصات من ادوية وسيراميك، وسجاد ومحولات كهربائية ومواد غذائية ولحوم وحلويات ومنسوجات وخيوط ونجف وكارتون وورق والنقل وصناعات هندسية، وبلاستيكية وكيماوية وتغليف وتعبئة.